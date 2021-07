Le cours de l’action AMC réduit de moitié alors que la réalité s’installe pour les investisseurs en actions meme

L’action de la chaîne de cinémas a chuté d’environ 13% à environ 34 $ pièce mercredi, moins de la moitié de son sommet historique de 72,62 $ début juin. La baisse a porté ses pertes mensuelles à 40 %. GameStop, le roi des actions mème original, a chuté de plus de 19% ce mois-ci, tandis que les nouveaux arrivants Clover Health et Clean Energy Fuels ont plongé de 34% et 20% en juillet, respectivement.

Bien que le retrait ne fasse pas une énorme brèche dans leurs monstrueux rassemblements de 2021, cela pourrait être un signe que les investisseurs ont commencé à perdre patience et à se précipiter pour les sorties alors que les plans de redressement d’AMC et de GameStop ont échoué pour beaucoup. Pendant ce temps, leurs récentes ventes d’actions ont également dilué dans une large mesure la propriété des actionnaires existants.

« Bien que les baisses des prix de ces actifs aient été rapides, leurs niveaux sont toujours historiquement élevés, ce qui pourrait entraîner de nouvelles difficultés à l’avenir », a déclaré Maneesh Deshpande, responsable de la stratégie actions américaines et des dérivés actions mondiales chez Barclays, à propos des actions meme dans un Remarque.

Les actions AMC sont toujours en hausse de plus de 1 500 % sur l’année, et GameStop a un rallye de plus de 800% en 2021 à son actif. Les gains massifs provenaient en grande partie d’un groupe de commerçants de détail qui coordonnaient les transactions sur le salon de discussion WallStreetBets de Reddit, dans le but d’évincer les vendeurs à découvert. Le rallye a poussé GameStop à l’indice Russell 1000 des actions à grande capitalisation du Russell 2000 à petite capitalisation.