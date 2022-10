Le cours de l’action Amazon baisse alors que les craintes de récession augmentent

Le cours de l’action Amazon a chuté de 20% jeudi après-midi après que le géant de la technologie a fourni de faibles prévisions pour le trimestre des fêtes. Le directeur financier de la société a déclaré qu’Amazon tentait de réduire ses coûts car il voyait des signes indiquant que les clients commerciaux et les consommateurs surveillaient leurs dépenses.

“Nous prenons des mesures pour nous serrer la ceinture”, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’un appel aux journalistes jeudi.

Amazon a déclaré dans son communiqué de presse qu’il prévoyait de générer 140 à 148 milliards de dollars de revenus au cours du dernier trimestre de 2022, décevant les analystes boursiers de Wall Street qui s’attendaient à des projections de revenus d’environ 155 milliards de dollars. La croissance des ventes de l’unité de cloud computing très rentable Amazon Web Services d’Amazon a ralenti au troisième trimestre alors que les clients commerciaux cherchaient à réduire leurs dépenses – “Je pense que chaque entreprise essaie d’économiser de l’argent”, a déclaré Olsavsky – et l’activité principale de vente au détail d’Amazon s’est adoucie alors que les consommateurs ont commencé à dépenser. moins, notamment en Europe.

“L’Europe a été plus faible que l’Amérique du Nord, bien que nous constations l’impact des consommateurs qui se serrent un peu la ceinture à l’échelle mondiale”, a déclaré Olsavsky. Il a fait référence à l’entrée dans une période « d’eaux inexplorées », avec des budgets resserrés, une inflation toujours élevée et des coûts énergétiques élevés.

Les mises en garde d’un cadre supérieur de l’une des entreprises les plus précieuses au monde et des plus grands employeurs américains, associées à des prévisions de vacances plus faibles que prévu, pourraient être un signe que les pires jours du ralentissement économique actuel sont encore devant nous. Et cela devrait inquiéter tout le monde, qu’il s’agisse d’un fan d’Amazon ou d’un critique qui ne veut pas que l’entreprise réussisse.

Et il n’y a pas qu’Amazon. D’autres entreprises technologiques ont récemment fourni des signaux tout aussi inquiétants. Google et Microsoft ont tous deux déclaré aux investisseurs cette semaine qu’ils ralentiraient l’embauche, et Amazon a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il gèlerait l’embauche dans son activité principale de vente au détail, qui est son unité commerciale la plus mature mais aussi celle qui connaît la croissance la plus lente et la moins rentable.

Semblable à Amazon, Microsoft a rapporté à Wall Street cette semaine que les clients professionnels de son activité de cloud computing Azure cherchaient à réduire leurs dépenses, signalant un resserrement plus large de la ceinture dans le monde de l’entreprise. Et si les moyennes et grandes entreprises à main-d’œuvre importante se préparent à une aggravation du climat économique, cela pourrait être un signe que davantage de personnes risquent de perdre leur emploi et que les petites entreprises sur des bases moins stables pourraient avoir une route difficile à parcourir.

La Silicon Valley est également confrontée à des problèmes dans le secteur de la publicité, qui est une source massive de revenus pour les principales entreprises technologiques. Amazon, Google et Facebook – les trois plus grandes sociétés de vente de publicité aux États-Unis – ont également révélé des ralentissements dans leurs activités publicitaires. Une partie de cela est due aux modifications des contrôles de confidentialité qu’Apple a commencé à proposer aux utilisateurs d’iPhone l’année dernière, ce qui peut compliquer la tâche des spécialistes du marketing utilisant les outils publicitaires des géants de la technologie pour cibler ces utilisateurs avec des publicités.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. L’activité publicitaire d’Amazon est largement isolée des changements d’Apple en matière de confidentialité, mais le directeur financier de la société a déclaré que la division constatait toujours un affaiblissement de la demande des marques grand public et des commerçants cherchant à commercialiser leurs produits auprès des clients d’Amazon, ces annonceurs dépensant moins par impression d’annonce numérique. Les revenus publicitaires d’Amazon ont encore augmenté de 30% au troisième trimestre, mais c’est en baisse par rapport aux 52% de la même période en 2021.

“Nous nous préparons à ce qui pourrait être une période de croissance plus lente, comme la plupart des entreprises”, a déclaré Olsavsky.

Et si des géants de la technologie comme Amazon, qui semblaient autrefois invincibles au milieu des ventes et des bénéfices records stimulés par les premiers jours de la pandémie, se préparent à une aggravation de l’économie, le reste d’entre nous devrait probablement le faire aussi.