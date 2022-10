Le couronnement du roi Charles sera-t-il un jour férié ?

Le ROI Charles sera officiellement couronné lors d’une cérémonie de couronnement, qui aura lieu huit mois après la mort de la reine.

Le nouveau monarque sera célébré par des millions de personnes – dans l’espoir que les Britanniques pourraient bénéficier d’un jour de congé pour profiter des festivités.

Le couronnement du roi Charles devrait avoir lieu au printemps 2023 Crédit : AFP

Aurons-nous un jour férié le jour du couronnement du roi Charles ?

Des sources au palais de Buckingham n’ont pas encore confirmé que les membres du public pourront prendre une journée de congé pour célébrer.

Le jour du couronnement du roi Charles pourrait cependant être déclaré jour férié national.

Alors que l’héritier présomptif monte enfin sur le trône lors d’une cérémonie royale, il se peut qu’un jour férié de mai soit déplacé pour l’événement.

Ce sera le premier couronnement au Royaume-Uni depuis 70 ans, sera diffusé en direct et devrait être vu par des millions de personnes à travers le monde.

Réponses à vos questions sur le roi Charles

Quand est le couronnement du roi Charles ?

Bien que Charles soit techniquement devenu roi au moment où sa mère, la reine Elizabeth II, est décédée, son couronnement n’a pas encore eu lieu.

Il est prévu pour le 6 mai 2023, après le décès de Sa Majesté en septembre 2022.

Le roi Charles a été proclamé nouveau souverain par le Conseil d’adhésion spécial le 10 septembre 2022.

Cependant, comme le couronnement est une occasion de célébration, il n’a pas lieu dans les mois qui suivent la mort de la reine, qui est une période de deuil national.

Le propre couronnement de la reine a eu lieu le 2 juin 1953, plus d’un an après son accession le 6 février 1952.

La cérémonie du couronnement du roi Charles elle-même aura lieu à l’abbaye de Westminster, conformément à une tradition vieille de 900 ans.

Le service, dirigé par l’archevêque de Cantorbéry, réunira des représentants des chambres du Parlement, des premiers ministres et des citoyens éminents du Commonwealth, ainsi que d’autres responsables étrangers.

Selon les plans, Charles prêtera le serment du couronnement de “gouverner selon la loi, d’exercer la justice avec miséricorde – des promesses symbolisées par les quatre épées dans les insignes du couronnement (les joyaux de la couronne) – et de maintenir l’Église d’Angleterre”.

Il sera alors « oint, béni et consacré » par l’archevêque et recevra l’orbe et les sceptres.