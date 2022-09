Le couronnement du roi Charles III pourrait avoir lieu exactement 70 ans après celui de la reine

LE couronnement du roi Charles III devrait avoir lieu au printemps prochain, peut révéler The Sun.

Une date en mai ou juin à l’abbaye de Westminster a déjà été prévue.

Le roi Charles III devrait être couronné à l’abbaye de Westminster au printemps prochain – photographié assis à côté de la couronne de Saint-Édouard Crédit : AFP

La reine Elizabeth II lors de sa cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster, à Londres, en juin 1953 Crédit : Getty

Le roi marche derrière le cercueil de sa mère alors qu’il est emmené en procession du palais de Buckingham à Westminster Hall Crédit : Getty

Le couronnement du roi pourrait avoir lieu à l’occasion du 70e anniversaire du couronnement de la reine, car une date en mai ou juin a déjà été inscrite au crayon Crédit : AFP

Charles s’est dirigé vers les Highlands écossais pour récupérer et pleurer après avoir mis sa mère au repos Crédit : Ross Johnston/Newsline media

Le mois de juin prochain marquera le 70e anniversaire du couronnement de la mère bien-aimée du roi, la reine, qui a été inhumée lundi.

Fatigué, Charles s’est envolé pour les Highlands écossais pour récupérer et pleurer après avoir mis sa mère au repos.

Mais à peine 48 heures après les funérailles émouvantes de la reine, la planification de la première cérémonie de couronnement du pays en 70 ans a déjà commencé.

Le service n’aura pas lieu avant la fin de cette année et il est entendu que Charles pourrait être couronné en mai ou juin, selon les événements mondiaux.

Mais il y a une chance qu’il tombe le vendredi 2 juin – la même date à laquelle la reine Elizabeth II a été couronnée en 1953.

Une source a déclaré: “Il n’y a pas d’urgence pour le couronnement et il y a énormément de planification à faire. Mais ce sera en mai ou juin selon ce qui se passe dans le monde.

«Cela pourrait potentiellement se produire le jour anniversaire du couronnement de la reine le 2 juin – c’est une chose qui est naturellement considérée.

“Alors que la famille reste en deuil royal officiel jusqu’à lundi prochain, rien ne sera finalisé très prochainement. Mais tout le monde est conscient que cela doit arriver l’année prochaine et mai ou juin est le moment préféré. »

Après l’enterrement privé de sa mère lundi soir, Charles a passé la nuit au château de Windsor. Il est parti hier et s’est envolé avec la reine consort Camilla vers sa retraite écossaise Balmoral.

Des sources proches du roi disent que les 11 derniers jours ont été difficiles pour lui car il est toujours en deuil et se sent fatigué.

Une source a déclaré: «Balmoral est un endroit où le roi peut voir sa famille et en même temps lire ses boîtes rouges du gouvernement.

« C’est un endroit où il peut récupérer et poursuivre les affaires de l’État. C’est exactement ce que la reine consort a déclaré que Sa Majesté la reine Elizabeth II aimait faire lorsqu’elle lui rendait hommage.

La reine consort Camilla quitte le château de Windsor le lendemain des funérailles d’État de Sa Majesté Crédit : Dan Jones Images

Membres de la famille royale, dont le roi Charles III et la reine consort, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence à Westminster Hall Crédit : PA

Un porte-parole de Charles a déclaré: “Le roi ne pense pas au couronnement pour le moment” Crédit : Getty

La défunte reine avec Charles après avoir prononcé le discours de la reine lors de l’ouverture officielle du Parlement dans les chambres du Parlement à Londres Crédit : AFP

Aucun engagement formel n’aura lieu pendant cette période de deuil royal, qui durera jusqu’à lundi. Charles devrait reprendre ses premiers grands engagements britanniques le mois prochain.

Son premier voyage à l’étranger en tant que King sera en Europe cet automne.

Jour férié désigné

Charles est devenu roi à la mort de sa mère le 8 septembre et a officiellement accédé au trône lors d’une cérémonie tenue deux jours plus tard au palais St James à Londres.

À 73 ans, il est le roi le plus âgé à monter sur le trône britannique – battant le roi Guillaume IV qui avait 64 ans lorsqu’il a pris la couronne en 1830. Lorsqu’il sera finalement couronné l’année prochaine, Charles aura 74 ans.

On pense que Charles a toujours préconisé une cérémonie de couronnement plus petite que sa mère, alors qu’il se lance dans son plan de longue date pour une «monarchie allégée».

L’événement, ancré dans plus de 1 000 ans d’histoire royale, se tiendra à l’abbaye de Westminster sous la direction de l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby.

La reine accéda au trône en février 1952 lorsque son père, le roi George VI, mourut à Sandringham. La princesse Elizabeth de l’époque était au Kenya à l’époque.

Sa cérémonie de couronnement a eu lieu 16 mois plus tard, mais elle a généralement lieu dans l’année suivant l’adhésion. Pour le couronnement de Charles, début avril de l’année prochaine devrait être exclu car c’est à ce moment que Pâques tombe et on pense que les membres de la famille pourraient participer à des visites royales officielles pendant les vacances.

Mais chaque fois que cela tombe, les Britanniques auront un jour de congé supplémentaire car, comme les funérailles de la reine, il s’agit d’un événement d’État. Cela ouvre la possibilité que le vendredi 2 juin soit désigné un jour férié pour permettre un long week-end.

Le couronnement de la reine était un jour férié même s’il tombait un mardi. On estime qu’il a coûté 1,57 million de livres sterling, soit environ 45 millions de livres sterling en argent d’aujourd’hui. Mais des sources pensent que la cérémonie de Charles sera plus courte, plus petite et moins chère que celle de sa mère.

Et Charles a précédemment indiqué qu’il sera également représentatif de différentes confessions et communautés – reflétant la diversité ethnique et religieuse de la Grande-Bretagne.

Chaque roi et reine depuis Guillaume le Conquérant en 1066 a été couronné à l’abbaye de Westminster lors d’un service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry.

Earl Marshal le duc de Norfolk aura la responsabilité globale de l’événement après avoir organisé les funérailles de lundi.

Charles devrait se rendre de Buckingham Palace à l’abbaye dans le Gold State Coach.

Il sera couronné de la couronne de Saint-Édouard – la pièce maîtresse des joyaux de la couronne.

Hier soir, un porte-parole de Charles a déclaré: “Le roi ne pense pas au couronnement pour le moment car il est loin et il se concentre sur ce qu’il fait maintenant pendant cette période de deuil royal.”