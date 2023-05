Le couronnement du roi Charles arrive à un moment charnière pour la famille royale

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres, forcées de se mettre à l’abri sous de fortes pluies, mais espérant apercevoir le roi et la reine alors qu’ils se dirigeaient vers et depuis l’abbaye depuis le palais de Buckingham dans des calèches tirées par des chevaux. Dans un rappel du passé religieux souvent turbulent de la Grande-Bretagne, le roi a ouvert le service par le serment : « Moi, Charles, je fais solennellement et sincèrement en présence de Dieu professe, témoigne et déclare que je suis un protestant fidèle ». Chargement Le service a été présidé par Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry. Charles III est le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre ainsi que le monarque du Royaume-Uni et des 14 autres royaumes du Commonwealth.

Alors que le couronnement était une affaire moins somptueuse que celle de sa mère il y a 70 ans le mois prochain, il s’agissait toujours de la plus grande opération cérémonielle militaire depuis sept décennies. C’était le premier à être diffusé en direct à la télévision en Australie. Elizabeth II a été couronnée trois ans avant que la technologie ne soit introduite pour coïncider avec les Jeux olympiques de Melbourne en 1956. Le roi avait délibérément prévu un service inclusif, invitant les chefs de plusieurs confessions à jouer un rôle dans la cérémonie. Le visage de la Grande-Bretagne a considérablement changé depuis le couronnement de la reine Elizabeth – le Premier ministre britannique Rishi Sunak est hindou, tandis que Sadiq Khan, le maire de Londres, et Humza Yousaf, le premier ministre écossais, sont musulmans. Sunak, qui a donné une lecture biblique de l’épître aux Colossiens, a déclaré que le couronnement était un « moment de fierté nationale extraordinaire ». « C’est une fière expression de notre histoire, de notre culture et de nos traditions. Une démonstration éclatante du caractère moderne de notre pays. Et un rituel chéri à travers lequel une nouvelle ère est née », a-t-il déclaré.

Une suggestion antérieure de l’archevêque selon laquelle le public devrait être invité à participer en prêtant serment d’allégeance au roi avait suscité une certaine controverse. Jonathan Dimbleby, un diffuseur vétéran de la BBC et ami du roi, a déclaré qu’il pensait que le monarque trouverait l’idée « odieuse ». Samedi, il a été confirmé que le libellé du service serait modifié. Chargement Dans la version originale, publiée le week-end dernier par Lambeth Palace, l’archevêque devait « appeler toutes les personnes de bonne volonté… à rendre hommage ». Au lieu de cela, il a invité les gens à « offrir leur soutien », soulignant que cela pourrait être avec un moment de réflexion privée. Bien que le service soit diffusé en direct à des millions de téléspectateurs à travers le monde, l’onction du monarque a eu lieu derrière un écran, de sorte que le roi avait une intimité pendant la partie sacrée de la cérémonie. L’archevêque l’oignit d’huile sainte sur les mains, la tête et la poitrine.

Le moment est passé au crible parce qu’il est vu comme un moment privé et symbolique entre le souverain et Dieu. Le prince Harry, le deuxième fils du roi qui a quitté l’institution il y a plus de deux ans et vit maintenant en Californie avec sa femme, Meghan, la duchesse de Sussex, est apparu détendu à son arrivée à l’abbaye flanqué de ses cousins, la princesse Eugénie et son mari , Jack Brooksbank, et la princesse Beatrice et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi. Le roi Charles III est assis alors qu’il reçoit la couronne de Saint-Édouard lors de la cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster. Crédit: PA Il a hoché la tête et a souri à plusieurs membres de la congrégation, disant « bonjour » à quelqu’un qu’il a reconnu. Il s’est assis à côté de son oncle Andrew, le duc d’York, qui a été hué alors qu’il était conduit dans le centre commercial dans une voiture d’État avant le service. Aucun des deux n’a joué de rôle officiel dans la cérémonie, le cortège de retour au palais de Buckingham, ni n’est apparu sur le balcon.

Le représentant du roi en Australie, le gouverneur général David Hurley, s’est joint à plusieurs invités triés sur le volet, dont le capitaine de football féminin australien Sam Kerr, l’auteur-compositeur-interprète Nick Cave et les soldats décorés, le caporal Daniel Keighran, VC et Richard Joyes, CV. L’ancienne ministre des Affaires étrangères Julie Bishop représentait le Prince’s Trust en Australie. Le directeur général de l’OCDE, Mathias Cormann, figurait également parmi les invités, ainsi que la première dame américaine Jill Biden et Olena Zelenska, la première dame ukrainienne. Le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte, de gauche à droite, reviennent au palais de Buckingham. Crédit: PA Plus de 25 000 policiers et agents de sécurité ont gardé la cérémonie, les organisateurs prévoyant la possibilité de manifestations visant à rendre visite aux dirigeants mondiaux. Lors du cortège matinal du palais de Buckingham à l’abbaye, le chef du groupe de campagne Republic, Graham Smith, a été arrêté à Trafalgar Square. Le groupe a déclaré que cinq autres manifestants avaient également été arrêtés alors qu’ils portaient des t-shirts « Not My King » et déchargeaient des pancartes près de la route du couronnement.

« Voilà pour le droit de manifester pacifiquement », a déclaré le groupe. La police métropolitaine a déclaré avant l’événement qu’elle aurait un « seuil extrêmement bas » pour les manifestations lors des célébrations du couronnement, ajoutant que les manifestants devraient s’attendre à une « action rapide ». Le roi Charles III et la reine Camilla voyageant dans le Gold State Coach construit en 1760 et utilisé à chaque couronnement depuis celui de Guillaume IV en 1831. Crédit: Getty Quelque 7000 militaires et femmes de tout le Commonwealth ont pris part à la procession de l’abbaye au palais de Buckingham. Le prince William, désormais héritier du trône, a joué un rôle actif dans le service tandis que son fils, le prince George, âgé de neuf ans, était l’un des quatre garçons qui tenaient les robes du roi.

Dans les 24 heures précédant la cérémonie, l’homme qui avait passé des années à planifier chaque détail de son couronnement a pris une silhouette détendue alors qu’il prenait le temps d’une journée d’engagements officiels et de répétitions finales pour se promener dans le centre commercial avec le prince et Princesse de Galles. Il a serré la main de dizaines de personnes, rappelant la dernière fois qu’il a salué des sympathisants à l’extérieur du palais le lendemain de la mort de sa mère, la reine Elizabeth. Chargement Lorsque l’un d’eux lui a demandé s’il se sentait nerveux, le roi Charles III a ri. Joignant ses mains, il a dit à la foule : « Je prie pour que vous restiez au sec ».