Le couronnement a rencontré des réactions mitigées de la part des membres de la communauté caribéenne en Ontario

Gary Williams a regardé le couronnement du roi Charles sur YouTube alors qu’il travaillait dans son entreprise du centre-ville de Toronto samedi.

Le propriétaire de The Jerk Spot, originaire de la Jamaïque, a déclaré être devenu citoyen canadien en juin 2022.

Alors que La Jamaïque a signalé son intention d’abandonner la monarchie Williams n’est pas si sûr que ce soit la meilleure décision, et il veut voir le monarque et la famille royale rester en place pour les années à venir.

« Je pense que c’est nécessaire … Je pense vraiment que c’est un bon établissement, quelque chose pour continuer », a déclaré Williams à CBC Toronto.

« Le roi Charles est en fait quelqu’un que j’ai toujours suivi. Je me demandais quand allait-il devenir roi. Enfin, son jour est arrivé. »

Williams a déclaré que la Jamaïque était en « agitation » depuis son indépendance en 1962, et il pense que le pays devrait en tenir compte lorsqu’il décide de quitter ou non la monarchie.

Comme Williams, Yvonne Grant est également originaire de la Jamaïque. Mais c’est tout ce qu’ils ont en commun en ce qui concerne la monarchie.

Grant – qui exploite un magasin appelé Caribbean Corner – dit qu’elle n’a aucun intérêt pour la monarchie et a choisi de ne pas regarder le couronnement.

Elle a déclaré que la Jamaïque devrait faire comme la Barbade et couper les liens avec la monarchie.

« Je ne suis pas intéressé à regarder le couronnement parce que je ne suis pas d’accord avec leur comportement et la façon dont ils ont traité les colonies, les soi-disant colonies », a déclaré Grant.

« Ce qu’ils ont fait à la Jamaïque était très mauvais parce qu’ils ont donné aux gens qui possédaient les esclaves, les maîtres des esclaves, une compensation. Pour quoi ? Pour avoir possédé les esclaves ? Et les gens qui travaillaient n’ont rien reçu. »

En vertu de la loi sur l’indemnisation de l’esclavage de 1837, le gouvernement britannique a versé 20 millions de livres sterling – près de 30 milliards de dollars en argent d’aujourd’hui – aux propriétaires d’esclaves pour la perte de leurs biens humains. Les esclaves n’ont rien eu.

Le 30 novembre 2021, La Barbade est passée d’une monarchie constitutionnelle à une république pour devenir le premier pays à destituer le chef de la monarchie britannique en tant que souverain depuis que Maurice a fait de même 30 ans auparavant.

« Je ne crois pas à la monarchie », déclare un résident

Hayden Jason Jones est né à Saint-Vincent-et-les Grenadines mais y est parti enfant pour vivre en Angleterre. Le résident d’Ajax, en Ontario, dit qu’il a passé la majeure partie de sa vie au Canada.

Jones a déclaré qu’il n’avait pas regardé le couronnement « parce que je ne crois pas à la monarchie, qu’elle soit britannique ou autre ».

Selon Jones, la monarchie, pour lui, « représente l’élitisme et l’inégalité ».

« Les gens vénèrent les familles royales et la monarchie, mais pour moi, nous sommes tous créés égaux, ce qui signifie que vous n’êtes pas meilleur que moi – certainement pas la monarchie britannique ou toute autre monarchie. J’irai jusqu’à dire même un pasteur ou prédicateurs, nous sommes tous créés égaux », a-t-il déclaré.

Jones préside CARI-ON SVG Disaster Preparedness – une organisation à but non lucratif dédiée à fournir des ressources et des efforts de secours actifs en temps opportun, en fournissant les fournitures nécessaires pour atténuer les catastrophes réelles ou imminentes, affectant Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il a déclaré que la monarchie « perpétue les divisions de classe et l’inégalité ».

« Pour moi, c’est un symbole de privilège injustifié et de disparité qui va à l’encontre du code démocratique », a-t-il ajouté.

Jones a déclaré qu’il pensait que « les habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines s’orientent davantage vers cette idée de devenir une république, avec la suppression de la monarchie britannique à la tête de l’État ».

Le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Dr Ralph Gonsalves, faisait partie des dirigeants des Caraïbes présents lors du couronnement à l’abbaye de Westminster samedi.

Justin Vovk, historien royal et candidat au doctorat en histoire des premiers monarques à l’Université McMaster, pense que le roi Charles pourrait être en mesure de renouer avec les pays qui envisagent de quitter la monarchie.

Mais il a dit que la position du roi « rend les choses un peu difficiles parce qu’il ne peut pas s’impliquer dans la politique ».

« Le fonctionnement de la constitution limite vraiment son pouvoir, mais c’est quelqu’un de très accessible, il est incroyablement bien éduqué, il connaît tous les pays du Commonwealth », a déclaré Vovk.

« Donc, je pense que si quelqu’un a une chance, c’est lui. »

