Le coureur vétéran KE Kumar décède après un accident

KE Kumar, un coureur très respecté, est décédé dimanche à la suite d’un accident lors de la deuxième manche du championnat national indien de course automobile MRF MMSC FMSCI sur le circuit international de Madras. Il avait 59 ans.

L’incident s’est produit lorsque la voiture de Kumar est entrée en contact avec celle d’un concurrent lors de la course de berlines ce matin. La voiture a glissé sur la voie et a atterri sur le toit après avoir percuté une clôture.

La course a été immédiatement arrêtée (drapeau rouge). En quelques minutes, Kumar a été extrait de l’épave et transféré dans une ambulance avant d’être transféré dans un hôpital voisin après un examen préliminaire au centre médical de la piste. Malgré les efforts des médecins de l’hôpital, il a succombé à ses blessures.

Le président du Meet Vicky Chandhok a déclaré: «C’est un incident des plus malheureux. Kumar était un coureur expérimenté. Je le connais depuis plusieurs décennies en tant qu’ami et compétiteur. Le MMSC et toute la fraternité des courses pleurent son décès et transmettent leurs plus sincères condoléances à sa famille. » Chandhok a ajouté que l’instance dirigeante nationale du sport FMSCI et les organisateurs, MMSC, ont lancé une enquête sur l’incident.

Pendant ce temps, en signe de respect envers Kumar, qui était membre à vie du MMSC, le reste de l’horaire de la journée a été annulé.

