Le coureur indien Jehan Daruvala espère un revirement de spa

Le pilote indien Jehan Daruvala se rend ce week-end sur le circuit emblématique de Spa-Francorchamps en espérant que son équipe Prema Racing ait tourné la page de ses récents combats alors que le championnat de Formule 2 revient de la pause estivale pour sa manche belge.

Le joueur de 23 ans, qui a ouvert la saison avec une séquence de cinq podiums en six manches, et son coéquipier Dennis Hauger ont subi une série de résultats maigres au cours des courses menant à la pause estivale alors que Prema souffrait d’un manque de rythme déroutant. .

A LIRE AUSSI | Il est très peu probable de voir des femmes en F1 dans les cinq prochaines années, déclare le PDG Stefano Domenicali

Mais après avoir rechargé ses batteries pendant la pause et analysé avec Prema les difficultés de l’équipe, Daruvala, triple vainqueur de la F2, est prêt à appuyer sur le bouton de réinitialisation et espère être de retour dans le combat à l’avant.

Daruvala a déclaré : « J’ai hâte de remonter dans la voiture et de reprendre la course. J’ai passé une bonne pause à la maison avec ma famille et mes amis et je me sens reposé, rajeuni et prêt à partir. Les courses précédant la pause estivale ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais nous avons travaillé dur pour comprendre pourquoi et je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire ce week-end.

La piste de Spa-Francorchamps longue de 7 km, l’un des circuits les plus historiques et les plus redoutables du calendrier, est le lieu de prédilection de Daruvala.

Le coureur soutenu par Red Bull y a gagné en 2018 alors qu’il courait en Formule 3 européenne et a enchaîné avec un podium dans le championnat FIA F3 l’année suivante.

Ce week-end ne sera que la deuxième sortie pour Daruvala autour de la piste dans des machines de Formule 2.

La série courra en tant qu’événement de soutien au Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici