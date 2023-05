Le coureur canadien Derek Gee termine à nouveau deuxième du Giro d’Italia

Le Canadien Derek Gee, qui continue d’impressionner lors de sa première épreuve du Grand Tour, est passé à moins d’une demi-roue de la victoire de l’étape 14 du Giro d’Italia samedi.

Le joueur de 25 ans d’Ottawa, qui roule pour l’équipe Israel-Premier Tech, faisait partie d’un groupe de huit coureurs lors du sprint final. L’Allemand Nico Denz a ouvert la voie, célébrant avant d’atteindre la ligne avec Gee qui l’a presque pincé au fil.

Alors que Denz a finalement fêté sa deuxième victoire dans le Giro, Bruno Armirail est devenu le premier Français à porter le maillot rose au cours de ce siècle.

« C’est le plus proche à ce jour. J’ai fait tout ce que j’ai pu aujourd’hui », a déclaré Gee. « Je suis sûr que quand je regarderai en arrière, je serai heureux mais pour l’instant, celui-ci fait vraiment très mal. »

Le Canadien a également terminé deuxième des étapes 8 et 10 et a terminé quatrième de l’étape 13 vendredi.

« Je suis déçu qu’après tout le travail que l’équipe a fait pour moi, je n’ai pas pu remporter la victoire aujourd’hui », a déclaré Gee. « L’étape faisait 200 kilomètres mais elle aurait pu être plus longue de quelques mètres, ça aurait été bien. »

Gee est deuxième derrière l’Italien Jonathan Milan au classement par points. Seul Canadien dans le peloton, Gee est 21e au classement général général.

Les Canadiens ont fait les manchettes au Giro dans le passé.

Ryder Hesjedal a remporté la course en 2012 et Svein Tuft a porté le maillot rose de leader en 2014 après que son équipe Orica-GreenEdge ait remporté le premier contre-la-montre par équipe. En incluant cette année, un Canadien a pris part aux 17 dernières éditions du Giro.

Les partenaires d’Israel-Premier Tech comprennent l’entrepreneur canado-israélien Sylvan Adams et ses concitoyens canadiens Jean Belanger et Kevin Ham.

L’ancienne star du cyclisme canadien Steve Bauer est l’un des directeurs sportifs de l’équipe. Parmi les autres Canadiens impliqués, mentionnons le directeur de la performance Paulo Saldanha, l’entraîneur Christopher Rozdilsky, le soigneur (personnel de soutien) Jon Adams et le chef mécanicien Andreas Back Watt.

Denz, qui roule pour Bora-Hansgrohe, a également remporté la 12e étape de jeudi pour sa première victoire dans un Grand Tour, dans son sixième Giro.

« J’étais déjà satisfait après le premier et j’ai dit aux gens de me réveiller parce que cela ne peut pas être vrai, cela doit être un rêve », a déclaré Denz. « Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe en ce moment pour être honnête. »

Alberto Bettiol a terminé troisième, tandis que les coureurs du classement général ont franchi la ligne à plus de 21 minutes de Denz à la fin d’une autre étape froide et pluvieuse.

Cela a fait passer Armirail en rose et a donné à l’ancien leader Geraint Thomas une soirée sans les célébrations du podium et les conférences de presse, et un rétablissement rapide avant une dure journée dans les montagnes.

Armirail est devenu le premier cycliste français à porter la maglia rosa depuis Laurent Jalabert en 1999. Le coureur Groupama-FDJ a une avance d’une minute 41 secondes sur Thomas, et Primož Roglič était deux secondes plus loin.

« Le plan de ce matin était plus axé sur la victoire d’étape », a déclaré Armirail. «Nous pensions qu’un jour le maglia rosa (maillot rose) pourrait être à gagner. Mais nous ne pensions pas que ce serait aujourd’hui.

« J’avais essayé dans la quatrième étape et j’étais déçu de ne pas être dans une bonne journée. Ce n’est qu’une fois que Thomas a franchi la ligne que c’est devenu une réalité dans mon esprit, mais c’est difficile à réaliser… c’est un rêve, je n’arrive pas à y croire.

Il y a eu une montée de première catégorie près du départ à Sierre alors que la course se dirigeait de la Suisse vers l’Italie et un reste presque entièrement plat de la route de 193 kilomètres (120 milles) jusqu’à Cassano Magnago.

Une grande échappée de 29 coureurs s’est finalement échappée à l’approche de la montée.

Quatre coureurs se sont échappés de ce peloton avec environ 60 kilomètres à faire mais ils ont été rattrapés par le groupe de chasse peu avant la ligne.

« Nous avons déployé des efforts énormes pour revenir dans les 10 derniers kilomètres », a déclaré Denz. « Tout le monde faisait le plein, tout le monde voulait viser la victoire et non la quatrième place. Tout le monde se regardait.

« Mais je pensais que j’avais déjà une victoire, donc je ne veux pas faire quatrième – soit je gagne, soit je m’en fiche. Ensuite, je vais juste jusqu’à la ligne et me revoilà.

Armirail a 53 secondes de retard et fait face à une attente anxieuse pour le groupe du classement général.

La 15e étape de dimanche comprend quatre ascensions classées sur le parcours de 195 kilomètres (121 milles) de Seregno à Bergame.

Le Giro se termine à Rome dans huit jours.

The Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Sports professionnels