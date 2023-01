Le courant revient au Pakistan un jour après une panne massive

Le courant a été rétabli au Pakistan après une panne d’une journée qui a touché la majeure partie du pays.

Le réseau a été réparé, mais le délestage se poursuivra pendant les prochains jours.

Les industries, y compris le secteur textile, ont perdu des millions de dollars en raison de la panne.

Le réseau électrique national a été rétabli au Pakistan, a déclaré mardi le ministre de l’Énergie, un jour après qu’une panne à l’échelle nationale a laissé la plupart des 220 millions d’habitants du pays sans électricité et causé des dizaines de millions de dollars de pertes industrielles.

La panne a commencé lundi vers 2h30 GMT, un échec lié à une mesure de réduction des coûts alors que le Pakistan est aux prises avec une crise économique.

Le ministre de l’Énergie, Khurram Dastgir Khan, a déclaré que le réseau avait été réparé vers 00h15 GMT, mais que le délestage se poursuivrait au cours des deux prochains jours avec la remise en service des centrales au charbon et nucléaires.

“L’industrie sera exemptée de ce délestage”, a-t-il déclaré aux journalistes à Islamabad.

L’électricité est revenue dans les centres urbains du jour au lendemain, y compris les mégapoles de Karachi et Lahore.

Le secrétaire général de la All Pakistan Textile Mills Association, Shahid Sattar, a estimé les pertes à 70 millions de dollars pour le secteur, le plus grand exportateur du Pakistan et le principal amplificateur des réserves de change.

Environ 90% des usines ont fermé lundi avec des approvisionnements en gaz trop “inégaux” pour être remplacés, a-t-il déclaré.

Il a déclaré à l’AFP :

Chaque fois qu’il y a une coupure de courant, le broyeur doit être redémarré à zéro, ce qui prend beaucoup de temps et de ressources.

“Nous ne pouvons pas reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Tout ce fil qui est en train d’être teint et traité, et cetera, ne peut plus être utilisé. Nous faisons donc face à des pertes massives de cette façon.”

L’économie est déjà entravée par une inflation galopante, une chute de la roupie et des réserves de change extrêmement faibles, la coupure d’électricité exerçant une pression supplémentaire sur les petites entreprises.

Interruption des services d’eau et de téléphonie mobile

Le système électrique du Pakistan est complexe et précaire, et les problèmes peuvent rapidement se dégrader.

Khan a déclaré plus tôt qu’une variation de fréquence sur le réseau national était à l’origine de la coupure, les unités de production d’électricité ayant été allumées tôt lundi matin.

Les unités sont temporairement éteintes les nuits d’hiver pour économiser du carburant, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les coupures de courant localisées et les délestages sont des phénomènes quotidiens au Pakistan, et les hôpitaux, les usines et les institutions gouvernementales sont souvent alimentés par des générateurs privés. Mais les machines dépassent les moyens de la plupart des citoyens et des petites entreprises.

À Karachi, des centaines de pompes à eau étaient également hors service pendant la coupure de courant, aggravant les problèmes de la plus grande ville du Pakistan de plus de 15 millions d’habitants.

Dans la ville de garnison de Rawalpindi, le commerçant d’articles ménagers Muhammad Iftikhar Sheikh, 71 ans, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de faire la démonstration de produits électroniques aux clients qui parcourent les lieux.

Il a dit:

Les clients n’achètent jamais sans tester au préalable. Nous sommes tous assis à ne rien faire.

Les écoles ont pour la plupart continué soit dans l’obscurité, soit en utilisant un éclairage à piles.

Un commerçant de la ville portuaire de Karachi, dans le sud du pays, où les températures sont plus élevées, a déclaré à l’AFP qu’il craignait que tout son stock de produits laitiers ne se gâte sans réfrigération.

L’imprimeur Khurrum Khan, 39 ans, a déclaré que les commandes s’accumulaient à cause de la panne d’électricité.

Le manque de fiabilité de l’alimentation est “une malédiction permanente que nos gouvernements n’ont pas réussi à surmonter”, a-t-il déclaré.

Les services de téléphonie mobile ont également été interrompus à la suite de la panne, a tweeté l’Autorité des télécommunications du Pakistan.

Une panne similaire en janvier 2021 a touché tout le pays, après qu’une panne s’est produite dans le sud du Pakistan, provoquant le déclenchement du système de transmission national.