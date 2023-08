Le courant est rétabli à Rutland à Kelowna

On ne sait pas ce qui a causé la panne

MISE À JOUR : 19h20

Le courant a été rétabli dans la région de Rutland.

FortisBC a rencontré des problèmes techniques avec la carte des pannes.

Environ 2 500 clients de FortisBC sont privés d’électricité samedi soir.

Ceux qui vivent le long des routes Rutland, Hartmann et Scarboro affirment être dans le noir depuis environ 18 heures.

FortisBC a des équipes dans la région pour déterminer la cause et a déclaré qu’il pensait que le courant serait rétabli dès que possible.

Plus à venir.

