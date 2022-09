Le courant est rétabli à Jasper, en Alberta, alors que le temps offre un répit dans la bataille contre les incendies de forêt

Les autorités continuent de travailler pour rétablir le courant pour de nombreux résidents et entreprises de Jasper, en Alberta, alors qu’un incendie de forêt continue de brûler juste au nord de la ville.

On estime maintenant que le feu de forêt dans la montagne Chetamon du parc national de Jasper couvre une superficie de 6 150 hectares, a déclaré Parcs Canada mardi matin.

Le feu, qui ne représente aucune menace pour Jasper, est situé à environ 15 kilomètres au nord du canton.

Jasper, située à environ 360 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, a connu une panne de courant intermittente au cours de la fin de semaine, l’électricité s’étant de nouveau coupée tôt lundi matin.

La ville utilise maintenant des générateurs de secours alors qu’Atco évalue les dommages aux principales lignes de transmission. Les infrastructures critiques telles que la station d’épuration des eaux usées et l’hôpital ont été rétablies.

“Le courant a été effectivement rétabli dans les infrastructures critiques”, a déclaré Amanda Mattern, directrice régionale d’Atco, lors d’une conférence de presse mardi matin.

“Nous avons commencé la deuxième phase de restauration électrique pour apporter une charge supplémentaire au générateur et alimenter d’autres parties de la communauté.”

Les infrastructures critiques, les résidents et les entreprises devaient voir une panne de courant à 13 h MT alors que le système passait aux générateurs. Le courant devrait revenir par phases et être achevé en fin de soirée, bien qu’une estimation exacte de l’heure n’ait pas été disponible.

“Nous travaillons aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, a déclaré Mattern.

On demande aux résidents de conserver l’électricité, car l’alimentation du générateur n’a pas la même fiabilité que le réseau. Des baisses de tension et des pannes de courant sont possibles, donc “la conservation réduirait considérablement cela”, a déclaré Mattern.

Elle a suggéré d’éteindre les lumières et les appareils électriques inutiles, de minimiser l’utilisation des climatiseurs et de réduire l’utilisation des appareils comme les laveuses et les sécheuses.

Les responsables ne sont pas encore en mesure de déterminer un calendrier pour réparer les principales lignes de transmission. Parcs Canada prévoit d’escorter les travailleurs d’Atco dans une zone désormais jugée sûre pour évaluer les dommages aux structures de transmission.

Reconsidérer les plans

Les visiteurs sont invités à reconsidérer leur intention de visiter Jasper, bien que Parcs Canada autorise toujours l’entrée au parc.

“S’il vous plaît, envisagez de visiter Jasper un autre jour lorsque nous serons mieux en mesure d’offrir les services complets auxquels vous vous attendez dans notre communauté”, a déclaré mardi le maire de Jasper, Richard Ireland.

Jasmine Ramratan, du parc national de Jasper, affirme que les vents ont soufflé loin de la ville et que les pluies nocturnes ont donné aux pompiers une fenêtre d’opportunité pour créer plus de protections et de tampons. (Parcs Canada)

L’Irlande a déclaré que la principale préoccupation était la gestion des urgences, mais a noté que l’impact sur les entreprises locales avait été important. Il a déclaré que le long week-end de septembre était une période critique pour la communauté.

“Tout le monde essaie juste de se remettre de quelques années de COVID, donc l’impact a été vraiment important.”

Trois terrains de camping au sud de la route 16 – Whistlers, Wapiti et Wabasso – ont été temporairement fermés pour économiser l’électricité. Ils resteront fermés au moins jusqu’au 11 septembre, date à laquelle la situation sera réévaluée par Parcs Canada.

Parcs Canada ne s’attend pas à des fermetures sur l’autoroute, mais la surveille ainsi que d’autres actifs vitaux de la région, notamment les lignes électriques d’Atco, les lignes électriques de TransMountain et la ligne ferroviaire du CN.

État des feux de forêt

Un coup de foudre le 1er septembre a déclenché l’incendie, qui est passé de 400 hectares samedi à environ 8 000 hectares avant d’être révisé à la baisse lundi soir.

La pluie nocturne et les températures plus fraîches ont permis aux équipes d’accéder en toute sécurité à deux zones prioritaires, selon la surintendante de terrain par intérim du parc national de Jasper, Jasmine Ramratan.

Les pompiers ont pu installer des gicleurs et des tuyaux du côté sud de l’incendie tandis que les hélicoptères progressaient en éliminant les incendies de forêt du côté nord.

“Nous avons une fenêtre d’opportunité grâce au soulagement de courte durée du comportement et cela devrait se poursuivre jusqu’à mercredi”, a déclaré Ramratan.

Elle a déclaré que le feu de forêt devrait augmenter en intensité sans plus de pluie. La météo aura un impact significatif sur le comportement du feu dans les prochains jours, a-t-elle déclaré.

“C’est une situation dynamique.”