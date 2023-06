Le courageux journaliste du WSJ Evan Gershkovich sourit à ses parents alors que le tribunal de Moscou le garde enfermé pour de fausses accusations d’espionnage

Le journaliste du BRAVE Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a souri à ses parents devant un tribunal de Moscou aujourd’hui – près de trois mois après son arrestation pour de fausses accusations « d’espionnage ».

Le journaliste américain, 31 ans, s’est tenu sur le banc des accusés pour faire appel de la décision de le maintenir en prison, ce qui a suscité l’indignation dans le monde entier.

Evan a comparu devant le tribunal pour sa procédure d’appel Crédit : AFP

Il a souri aux journalistes qui étaient présents dans la salle d’audience Crédit : Reuters

La mère et le père d’Evan sont venus au tribunal pour le soutenir Crédit : Reuters

L’éminent journaliste du Wall Street Journal a été détenu dans la tristement célèbre prison de Lefortovo à Moscou avant son procès, qui n’a pas de date fixe.

Vêtu d’un jean bleu et d’un T-shirt noir, Gershkovich a souri aux journalistes présents dans la salle d’audience.

Aujourd’hui, le tribunal a confirmé la détention du journaliste du WSJ, ordonnant qu’il reste en prison jusqu’au 30 août au moins.

En mars, il a été arrêté pour « espionnage » alors qu’il effectuait un reportage à Ekaterinbourg. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Ses parents, Mikhail Gershkovich et Ella Milman, ont émigré de l’Union soviétique aux États-Unis en 1979 et étaient présents au tribunal pour soutenir leur fils.

Maman Ella a déclaré avant l’audience d’aujourd’hui: « Je veux crier et dire » Rends-moi mon fils!

« C’est très dur, mais je serai là en souriant. Je sourirai pour Evan, et ils ne verront pas mes larmes. »

Les États-Unis l’ont qualifié de « détenu à tort », un terme utilisé par le Département d’État pour considérer les accusations comme fausses et l’arrestation comme politiquement motivée.

Gershkovich couvre la Russie pour le WSJ depuis janvier 2022 et a été accrédité par le ministère russe des Affaires étrangères pour travailler comme journaliste.

Emma Tucker, rédactrice en chef du Wall Street Journal, a déclaré à la BBC qu’elle n’attendait pas grand-chose de l’appel de jeudi, mais qu’il était important de passer par la procédure judiciaire.

Dans une déclaration après son arrestation, Tucker a déclaré : « Les actions du gouvernement russe sont totalement injustifiées. Evan est un membre de la presse libre qui, jusqu’à son arrestation, était engagé dans la collecte d’informations. Toute autre suggestion est fausse.

« Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir la libération d’Evan.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le département d’État et les responsables gouvernementaux américains concernés, ainsi qu’avec les équipes juridiques ici et en Russie pour nous assurer qu’Evan puisse rentrer chez lui en toute sécurité et que sa santé et son bien-être soient maintenus pendant sa détention. »

En avril, une précédente demande de ses avocats tendant à ce qu’il soit transféré en résidence surveillée, accepte des restrictions à ses déplacements ou soit libéré sous caution, a été rejetée.

Gershkovich est détenu à un moment où les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas depuis la guerre froide après que la Russie a commencé la guerre brutale en Ukraine.

En mai, Boris Johnson a fait pression sur la Russie pour libérer Evan de prison, alors que des politiciens et des journalistes du monde entier se sont réunis pour se battre pour sa libération.

Les responsables russes n’ont pas encore fourni de preuves pour étayer leurs affirmations sur la raison de son arrestation.

Dans une lettre à ses parents après son arrestation, le moral d’Evan est resté élevé: « Je lis. Je fais de l’exercice. Et j’essaie d’écrire. Peut-être que je vais enfin écrire quelque chose de bien.

« Maman, tu m’as malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, bien préparé pour la nourriture de la prison.

« Le matin, au petit-déjeuner, ils nous donnent du blé chaud en crème, des céréales d’avoine ou de la bouillie de blé. Je me souviens de mon enfance. »

Le président Joe Biden s’est mobilisé pour sa libération et a parlé à ses parents au téléphone Crédit : La Méga Agence

Evan est en Russie depuis 2018 Crédit : AFP

Evan a été détenu dans la brutale prison de Lefortovo à Moscou Crédit : Reuters

Le journaliste provocateur a été détenu à tort en mars de cette année Crédit : Reuters