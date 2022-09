Le couplet “Do The Ride” de Kim Namjoon, leader du BTS, RM, dans la chanson Sexy Nukim, laisse ARMY avec des pensées NSFW [Read Tweets]

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est une icône mondiale. En plus d’être le leader de la plus grande sensation musicale au monde, il est également adoré pour être un mécène de l’art, un amoureux de la nature et le gaffeur qu’il peut être. Mais tout le monde conviendra que Namjoon, chaud et sexy, a une ambiance complètement différente. Sa taille et sa carrure costaud lui ont déjà valu le surnom de Daddy Joon. Sa chanson Sexy Nukim with Balming Tiger est sortie hier. Les fans de BTS ont l’impression qu’il l’a tué avec son couplet. RM alias Kim Namjoon a également été présenté dans le clip vidéo.

Il y a une ligne dans la chanson, “Pendant que nous faisons le trajet ce soir, je vais te peindre”. Cela a laissé les ARMYs avec des pensées qui peuvent être décrites comme NSFW. Ce n’est pas sa première chanson qui est un piège à soif pour les fans. Qui peut oublier Expensive Girl ou Buckubucku, qui s’écoutent mieux avec des écouteurs. Voici quelques tweets de soif après Sexy Nukim qui vous feront rougir. Découvrez-les…

La façon dont Namjoon a prononcé ce verset. Ma culotte est un peu mouillée Soniya ? (@taetaeisabear) 1er septembre 2022

Aucun couplet ou chanson de Namjoon n’est complet sans nous, les salopes, qui mouillent notre culotte et demandent à Joon de nous ruiner glace vanille sur Namtits (@Shambha08359771) 1er septembre 2022

FVVC !!! OMG Namjoon me rend fou …. vous pouvez me monter … il n’a pas besoin de permis de conduire https://t.co/dPtpN3gsu6 Tôt ? (@Seok_Early) 2 septembre 2022

“fille tu peux le garder bas pendant que nous faisons le trajet” WTF IL N’A PAS JUSTE SKSKSK.!.!.!?? NAMJOON ??#rm #namjoon pic.twitter.com/bg9hOzTN9w Anou ? Kim Tae Hyung ??? (@AnuKimTaehyung) 2 septembre 2022

Attendez, attendez, il vient de cliquer pour moi. Quand Namjoon a dit “Chérie, tu peux garder ça bas, pendant que nous faisons le trajet, je te peins ce soir”, il parlait de-HOLY SHIT. C’est un homme sale, sale et c’est tellement excitant ??? Je vais faire les meilleurs/pires rêves de lui ce soir Soleil365 (@prettyprettybts) 1er septembre 2022

Aagghhhhhh, Ikr ???? ????, Namjoon fait toujours penser à des pensées sales aussi, c’est la faute de Joonies, Ami, il est bien trop CHAUD ?? pour ma tranquillité d’esprit, putain ?? annanicole19/Demi-déesse, demi-enfer (@annanicole8888) 1er septembre 2022

ok ça fait un jour mais le couplet de namjoon dans sexy nukim est tellement addictif wtf marguerite sexy nukim (@comforttannies) 2 septembre 2022

Le couplet nukim sexy de Namjoon était moins bizarre que ce à quoi je m’attendais lol je ne me souviens pas du haut de ma tête rn bc im endormi mais je jure qu’il a eu une abondance de lignes plus sales avant donc c’était doux en comparaison T (@instant_tara) 2 septembre 2022

Eh bien, le leader du BTS peut allumer la chaleur. Et les fans jurent qu’il peut le faire sans effort. Le rap mumble dans Sexy Nukim est assez addictif et la meilleure partie de la chanson hip-hop. Namjoon de BTS travaille dur sur son album, RM 3.