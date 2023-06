Le couple Tamannaah et Vijay Varma de Lust Stories 2 va-t-il bientôt s’installer ? L’actrice révèle

L’un des couples chauds de Bollywood est Tamannaah et Vijay Varma. Les deux seront vus ensemble dans Lust Stories 2 qui arrive sur Netflix. L’actrice a admis que Vijay Varma est son espace heureux. Elle a dit qu’ils se sont liés de manière organique lorsqu’ils se sont rencontrés et que tout va bien jusqu’à présent. Mais les deux ne sont pas pressés. Maintenant, Tamannaah Bhatia a été interrogée sur ses projets de mariage. Les rumeurs de mariage de l’actrice ont inondé les réseaux sociaux dans le passé. On lui a demandé si elle ressentait jamais la pression de se marier avec sa famille ou d’en fermer une.

TAMANNAAH DIT NOEUD SI BIENTÔT

L’actrice a fait une interview avec India Today.in où elle s’est exprimée à ce sujet. Tamannaah Bhatia a dit qu’il faut se marier quand on a envie de sauter le pas. Elle a dit que c’est une grande responsabilité et « pas une fête » par n’importe quelle imagination. Tamannaah a déclaré que cela ressemblait à avoir un animal de compagnie ou à faire pousser des plantes à la maison. Elle a dit que les gens ne devraient pas céder à la pression. Tamannaah a été cité comme disant: « Alors, quand vous êtes prêt pour une responsabilité comme celle qui est importante, alors vous le faites. »

L’ACTRICE SUR COMMENT LA VIE A CHANGÉ APRÈS 30 ANS

Tamannaah, qui a commencé à travailler tôt dans la vie, a déclaré qu’il existait un concept selon lequel la durée de vie d’une actrice n’était que de 8 à 10 ans. Elle a dit qu’elle avait fait un calcul mental qui lui disait qu’après 30 ans, elle se serait retirée du cinéma et serait une femme au foyer avec deux enfants. Mais elle dit qu’elle n’a jamais prévu d’avoir 30 ans. » Elle a dit que les actrices et les femmes d’aujourd’hui ont plus de choix en général. Elle a dit que le seul inconvénient pour les femmes est l’horloge biologique. Tamannaah a déclaré qu’elle n’était devenue sa propre personne qu’après avoir eu 30 ans.

SON HOMME IDÉAL

Tamannaah a dit qu’elle voulait que son homme soit gentil, plein d’humour et qu’il lui apporte de la nourriture tout le temps. Il semble que Vijay Varma possède les trois qualités qu’elle a mentionnées ici. L’année dernière, des rumeurs s’étaient répandues selon lesquelles elle allait épouser un homme d’affaires basé à Mumbai qui la poursuivait activement depuis des années. Tamannaah avait démystifié la même chose de manière épique.