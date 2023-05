Le couple strict Joe Sugg et Dianne Buswell se préparent pour une «journée de congé» romantique après des rumeurs partagées

Le couple STRICTEMENT Joe Sugg et Dianne Buswell se sont réunis pour une «journée de congé» romantique après des rumeurs partagées.

Le couple du showbiz – dont les fans se demandaient s’ils s’étaient séparés récemment – ​​a mis fin aux rumeurs alors qu’ils passaient du temps dans un hôtel.

Instagram/diannebuswell

Dianne a partagé un cliché adoré avec Joe et a mis des rumeurs partagées derrière eux[/caption] Instagram/diannebuswell

Le couple s’est installé pour une tasse de thé au lit[/caption] Instagram/diannebuswell

Joe avait l’air content alors qu’il s’éloignait d’une chambre d’hôtel[/caption] Instagram/diannebuswell

La paire a pris des selfies à gogo pendant leur séjour[/caption]

Un Joe aux seins nus, 31 ans, a enroulé ses bras autour de sa petite amie Dianne, 33 ans, dans un doux selfie miroir, qui a vu le Strictly pro rayonner avec un haut noir.

« Le jour de congé était un bonheur », a écrit la beauté rousse, suivie d’emojis cardiaques.

Dianne a également partagé une photo du couple en train de savourer une tasse de thé au lit, ainsi que de Joe en train de travailler sur son ordinateur portable.

Les fans et les amis de Dianne et Joe ont commenté leurs clichés adorés, alors que Jowita Przystal et Gorka Marquez de Strictly ont écrit des emojis de cœur.

Il y a deux ans, le couple a troqué son appartement pour sa première maison avec un beau jardin offrant une vue imprenable sur la campagne.

Mais leur enthousiasme pour la nouvelle « maison pour toujours » a mordu la poussière, avec le tapis tentaculaire maintenant de retour sur le marché.

Désireux de vendre, une description de la maison indique : « Une maison familiale indépendante magnifiquement présentée et agrandie.

« Situé dans une position élevée offrant une vue magnifique et ayant un très grand terrain d’environ 0,7 acre. »

La surprise et le revirement soudain de leur déménagement dans le pays surviennent après une discussion accrue entre les fans sur leur statut relationnel, avec des craintes qu’ils se soient séparés ces dernières semaines.

Mais le mois dernier, la danseuse professionnelle Dianne, qui participe actuellement au Strictly Come Dancing Tour, a confirmé qu’ils étaient toujours un élément.

Dianne a également abordé les rumeurs lors de son apparition sur Lorraine récemment.

Lorraine a dit: « Et votre charmant homme Joe, est-ce que vous dansez toujours ensemble? »

Dianne a répondu en souriant : « Il met son cadre de bal presque tous les jours et il s’améliore. Il est en fait très bon et j’aimerais faire une vraie compétition avec lui et voir comment il va.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Le couple a mis en vente sa magnifique maison[/caption]