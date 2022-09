Le couple se marie au milieu du chaos à l’Île-du-Prince-Édouard à cause de la tempête post-tropicale Fiona – Kelowna Capital News

Naomi et Tyler Wheeler ont vécu une pandémie, des incendies de forêt, des vagues de chaleur, des tremblements de terre mineurs et, plus récemment, une tempête post-tropicale qui a dévasté d’immenses étendues du Canada atlantique.

Alors que l’ancien ouragan Fiona a frappé l’Île-du-Prince-Édouard samedi, dévastant une grande partie de la province, le couple s’est engagé à affronter les tempêtes – et tout autre événement apocalyptique que la vie leur envoie – ensemble.

Devant seulement 16 invités, contre 85 qu’ils espéraient recevoir, les Wheelers se sont déclarés leur amour et ont échangé des alliances à l’hôtel Rodd Charlottetown, au centre-ville de la capitale.

Le couple s’est officiellement marié à Halifax en 2017 lors d’une petite cérémonie et a décidé d’organiser une fête plus tard.

“Nous avons essayé de le programmer trois fois”, a déclaré Naomi Wheeler en riant. «Et puis COVID a continué à gêner. Bien sûr, un ouragan se produit lorsque nous reprogrammons.

Le couple vit dans la ville natale de la mariée en Californie, tandis que le marié est originaire de Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils voulaient organiser une fête pour la famille de Tyler Wheeler et d’autres amis qui ne pourraient pas se rendre à Los Angeles.

Ils ont atterri à Charlottetown mercredi alors que Fiona se frayait un chemin dans les eaux du sud. Mais alors que la tempête approchait du Canada et que les avertissements devenaient plus stricts, leurs amis ont annulé. Le couple est déçu mais comprend. Ils voulaient que leurs amis et leur famille soient en sécurité.

“Il y a eu toutes les étapes du deuil à ce sujet”, a déclaré Tyler Wheeler. “Nous sommes juste un peu incrédules que cela puisse arriver.”

Le couple a alors simplement décidé de suivre le courant, a déclaré la mariée.

“Le flux n’est qu’un ouragan.”

Le mariage a été retardé d’une heure et demie pendant que la célébrante, Sarah Haberl, et le marié aidaient à rafistoler le toit d’un membre de la famille. Les Wheelers se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient étudiants lors d’une fête à Montréal en 2013. Plus tard dans la soirée, le couple s’est reconnu dans un club où ils étaient allés jouer le rôle de «personnes d’aile» pour des amis.

“Nous étions de terribles ailiers”, a déclaré la mariée.

Neuf ans plus tard, alors que Fiona faisait rage, le couple a finalement célébré leur amour et leur amitié avec leurs amis les plus proches lors d’une cérémonie adaptée à la tempête qui, selon eux, était parsemée de touches personnelles.

La pièce était éclairée par 30 bougies et trois lampes de poche pour iPhone. L’invocation et les vœux ont été lus à la lueur d’une bougie et d’une lampe frontale, a déclaré Haberl.

La cérémonie comprenait un poème, un peu de l’enfance du couple et avait des “choses amoureuses”, a-t-elle déclaré.

Les bagues que les Wheelers ont finalement échangées ont d’abord été distribuées dans la pièce afin que les invités puissent leur offrir une bénédiction.

Le gâteau aux framboises et à la vanille était garni de fleurs fraîches et préparé par la belle-sœur du marié.

L’une des premières chansons sur lesquelles les fêtards ont dansé était le célèbre chant de marin “Barrett’s Privateers”.

« Nous avons dû faire entrer un peu de la Nouvelle-Écosse là-dedans », a déclaré le marié.

Au milieu de la célébration, le couple a déclaré qu’il y avait une touche de tristesse parce que les grands-parents du marié ne pouvaient pas y assister.

Réfléchissant à leur cérémonie et aux derniers jours tourbillonnants, la mariée a déclaré qu’elle ne réalisait pas à quelle vitesse et à quel point les choses pouvaient se gâter avec le temps. Mais Naomi Wheeler a déclaré qu’elle se sentait également dépassée par le soutien qu’elle avait reçu et par la façon dont tout le monde s’était réuni.

«Je pense que nous l’avons adopté. Ce fut une soirée charmante, charmante, confortable et intime », a-t-elle déclaré. “Je me sens très aimé.”

Hina Alam, La Presse Canadienne

