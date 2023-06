Le couple rumeur Aditi Rao Hydari, Siddharth affiche de grands sourires pendant leurs vacances au Rajasthan; pose avec Bina Kak

Alors qu’Aditi Rao Hydari et Siddharth n’ont jamais dévoilé les rumeurs de leur relation, les deux continuent d’être repérés en public. Sur des photos récentes publiées sur Instagram par l’acteur devenu politicien Bina Kak, on peut voir les deux acteurs afficher de larges sourires en marge de leurs vacances en cours au Rajasthan.

Selon certaines rumeurs, Aditi, qui a récemment été vu dans la deuxième saison de l’émission en streaming Taj, et Siddharth se fréquenteraient. L’actrice devenue politicienne Bina Kak s’est récemment rendue sur son Instagram et a publié quelques photos avec Aditi et Siddharth.

En plus des photos, Bina a écrit : « Le plus heureux quand les enfants me rendent visite à la maison. » Sur la première photo, Aditi était assise dans les escaliers tandis que Bina posait près d’elle. Un chien a également été vu dans le cadre avec eux. Sur la photo, Aditi portait un t-shirt noir et blanc, un jean bleu et des baskets. Bina a été vue dans une tenue entièrement blanche.





La deuxième photo montre Aditi, Siddharth et Bina posant pour la caméra. Aditi et Siddharth ont été vus ensemble en train de quitter Mumbai vendredi. Il y a eu des spéculations autour d’Aditi et de Siddharth qui se fréquentent car ils sont souvent repérés ensemble. Cependant, ils n’ont ni confirmé ni nié les informations faisant état de leur relation. Les deux acteurs se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur le film Telugu Maha Samudram en 2021.

Dans une conversation avec DNA plus tôt cette année, Aditi avait parlé de rumeurs de relations et de l’accent mis sur sa vie personnelle. « Depuis que je travaille, je ne regarde plus ça. Les gens parleront et vous ne pourrez pas les empêcher de parler. Ils feront ce qu’ils trouvent intéressant et je fais ce que je trouve intéressant, ce qui va fixer. Je pense que c’est bon. Et tant que j’ai un travail incroyable à faire et que je travaille avec des réalisateurs que j’aime, et tant que les gens m’acceptent et me regardent, je suis vraiment heureuse », avait déclaré l’actrice.

(Avec entrées IANS)