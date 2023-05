Le couple royal Houding ne sert à rien

« Chercheurs d’attention. » « Ils ont trop abusé. » Nous avons déjà tout entendu.

À un moment donné récemment, ce feuilleton est passé d’un scénario convaincant et salace à triste, pathétique et inconfortable. Et maintenant, on ne sait pas comment le fait de continuer à battre et à traquer le couple de Sussex sert à d’autres fins.

Harry et Meghan sont depuis des années des cibles faciles pour les médias. Ayant fui la renommée même qu’ils courtisaient et qu’ils cultivaient avec soin, ils sont dépeints comme l’ennemi public numéro un. Tout à coup, Vladimir Poutine donne l’ordre de voler des enfants, de violer des femmes ukrainiennes, d’enfermer ses adversaires et de bombarder les maisons de millions de familles.

En Grande-Bretagne, la personne moyenne a une loyauté et un respect sous-jacents envers la Couronne et la famille royale. Certains ouvertement patriotiques, beaucoup simplement discrètement. La plupart des plus de 50 ans pensent peu aux fugueurs royaux qui vivent maintenant en Californie.