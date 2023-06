Le couple puissant Zooey Zephyr et Erin Reed répandent l’espoir parmi les autres personnes transgenres

MISSOULA, Mont. (AP) – Zooey Zephyr et Erin Reed marchent main dans la main lors d’un défilé de la fierté dans la ville universitaire de Missoula, Montana, arborant des sourires aussi ensoleillés que la journée est pluvieuse. Des fans adorateurs les acclament tout au long du parcours.

Reed s’arrête et lève un petit drapeau Pride. Zephyr joint ses mains en forme de cœur sur sa poitrine en guise d’appréciation. Zephyr, un législateur d’État transgenre, prononce plus tard un discours devant des centaines de personnes assistant à l’événement. Les larmes aux yeux des gens alors qu’ils parlent avec le couple par la suite.

Sage Scarborough serre un livre dans ses bras et sourit après avoir reçu l’autographe de Zephyr.

« J’ai l’impression que cela nous fait, en tant que génération, nous sentir représentés lorsque nous avons des gens comme elle au pouvoir et là-haut qui donnent des mots de sagesse très inspirants et motivants », déclare Scarborough, 20 ans.

Zephyr et Reed, tous deux âgés de 34 ans, sont devenus une avant-garde, un couple puissant qui répand l’espoir parmi les autres personnes transgenres au cours d’une année au cours de laquelle des centaines de projets de loi ont été proposés ou adoptés qui restreignent leurs droits en matière de soins de santé et dans d’autres domaines. Leurs apparitions aux événements Pride ce mois-ci dans tout le pays reproduisent des scènes comme celle de Missoula.

Largement inconnues il y a encore quelques mois, les deux femmes figurent désormais parmi les personnalités les plus en vue dans le monde du plaidoyer LGBTQ+. Ils ont participé à des dizaines d’événements, dont les GLAAD Media Awards à New York en mai. Les gens ont fait la queue pour les rencontrer après avoir parlé en Floride, en Ohio et à Los Angeles, et les ont même reconnus lors de leur récent voyage au parc national des Glaciers. Des équipes de tournage de documentaires les suivent partout. Ils ont récemment côtoyé un bar de la capitale nationale avec Secrétaire aux transports Pete Buttigieg et son mari, Chasten, lors des festivités de la Pride.

Zephyr, une démocrate, a fait un bond sous les projecteurs ce printemps lorsqu’elle a été réduite au silence par ses collègues républicains à l’Assemblée législative du Montana après avoir refusé de s’excuser d’avoir déclaré que certains législateurs auraient du sang sur les mains pour avoir soutenu l’interdiction des soins de santé affirmant le genre pour les trans. jeunes.

Reed a regardé tout se dérouler depuis sa maison à Gaithersburg, dans le Maryland, où elle s’est imposée comme l’une des principales chercheuses indépendantes du pays surveillant le torrent de factures anti-LGBTQ+.

Maintenant, le couple récemment fiancé forme un duo formidable, utilisant leur plate-forme pour repousser la législation et inspirer leur communauté à continuer à se battre.

« La question qu’on m’a posée mille fois est : ‘Est-ce que ça va ? Comment allez-vous? », A déclaré Zephyr à Missoula Pride en juin. « Je peux dire honnêtement de tout mon cœur, j’ai une légèreté dans le travail et une joie et un espoir que je n’ai pas ressentis depuis longtemps. »

Zephyr ajoute qu’elle a « vu la réponse des individus s’approchant de moi dans les coins tranquilles du Capitole, en disant: » Nous vous voyons, nous savons ce qui se passe, ce n’est pas bien, nous devons rester silencieux, mais c’est ‘pas bien.’

Zephyr envisage de se présenter à la réélection à la Montana House et se dit « disposée à explorer » la possibilité d’occuper d’autres fonctions publiques à l’avenir. Certains partisans l’ont présentée comme candidate au Congrès pour représenter l’ouest du Montana, et même si elle ne l’a pas exclu, dit Zephyr, son objectif immédiat est de trouver « des pièces dans lesquelles ma voix peut faire du bien ».

Zephyr est apparu sur « The View », a visité la Maison Blanche et a été présenté au Nuit de la fierté pour les Sounders de Seattle au cours du mois dernier. Reed diffuse un bulletin politique et a rassemblé plus de 400 000 abonnés sur TikTok, où elle publie des vidéos sur la législation et encourage d’autres personnes trans à témoigner devant les assemblées législatives.

« C’est comme avoir des anges gardiens trans », déclare Cam Ogden, une femme trans de 23 ans.

Ogden, une étudiante à Columbus, dans l’Ohio, n’avait pas l’intention de devenir militante lorsqu’elle a commencé à siéger aux réunions du comité de la législature de l’État en 2021 pour en savoir plus sur les projets de loi affectant sa vie.

Reed a d’abord repéré Ogden sur le flux en direct de la législature, roulant des yeux au fond de la salle alors que les législateurs répandaient des mensonges sur les soins affirmant le genre. Les deux se sont connectés sur les réseaux sociaux et sont devenus rapidement amis.

Mais lorsqu’un législateur a qualifié Ogden de transgenre lors d’une réunion publique après une conversation à huis clos, Reed et Zephyr sont intervenus en tant que mentors alors qu’Ogden naviguait dans son activisme – et le harcèlement qui l’accompagnait.

« Mon intention n’était pas d’être super public quand j’ai commencé à faire ce genre de choses, puis j’ai été en quelque sorte entraîné », dit Ogden. « C’est là que Zooey et Erin ont fini par être comme des bouées de sauvetage. Ils font ça pour beaucoup de gens.

Reed déclare : « Les gens viennent nous voir et nous disent : ‘Merci, vous m’avez vraiment aidé à comprendre.’ Ou, ‘Merci, vous m’avez vraiment aidé à expliquer les choses à ma mère.’ Et parfois, la maman sera là et sera d’accord et hochera la tête.

Zephyr dit qu’on leur a dit que leur plaidoyer donne aux gens le courage d’être eux-mêmes ou de sortir avec leur famille.

Leur relation amoureuse a augmenté leur activisme politique dès le début.

Ils se sont rencontrés en ligne en 2022 alors qu’ils organisaient une réponse à une décision du Texas d’enquêter sur les parents de jeunes transgenres, et le plaidoyer trans reste un point central dans leur vie. Ils ont commencé à sortir ensemble sur de longues distances entre le Montana et le Maryland, s’endormant souvent et se réveillant tout en étant toujours en conversation vidéo.

« Je me souviens avoir pensé qu’elle était vraiment mignonne et que je l’aimais vraiment. Et donc, comme, je me suis brossé les cheveux derrière l’oreille et j’ai pensé que j’étais vraiment lisse et sournois », se souvient Reed.

Mais Zephyr dit qu’elle a compris et a pensé: « Oh, c’est mignon, comme, ‘Je t’aime bien’ mignon. »

Reed partage maintenant ce qu’elle apprend sur les tendances législatives nationales avec Zephyr pour aider à encadrer sa compréhension des projets de loi du Montana. Et Zephyr dit que parce qu’elle travaille sur plusieurs problèmes, elle peut facilement identifier comment le langage utilisé pour faire avancer la législation anti-LGBTQ + reflète celui sur les restrictions à l’avortement, des informations qu’elle partage ensuite avec Reed.

« Mon dieu, nous cliquons si bien professionnellement et personnellement », déclare Reed.

Leur chemin vers le plaidoyer public n’a pas été facile. Les deux femmes ont subi des tentatives d’écrasement sur leurs maisons à Missoula et Gaithersburg et ont subi un harcèlement plus fréquent à mesure que leurs plates-formes se sont développées.

Mais ils se sont soutenus pendant ces moments difficiles, avec une compréhension commune des défis uniques auxquels ils sont confrontés à l’intersection de la politique et de l’identité personnelle. La négativité que leurs adversaires jettent sur eux est maintenant éclipsée par un soutien écrasant, dit Reed : « Notre joie est notre résistance.

Reed, dit Zephyr, était une source vitale de soutien lorsqu’elle a été réduite au silence puis bannie de l’étage de Montana House vers la fin de la session législative.

« Chaque photo que vous avez vue de ma tête haute, chaque conférence de presse où je dis que je me sens léger dans le travail, je ne pourrais pas faire ça si je ne rentrais pas à la maison à la fin de la nuit chez quelqu’un qui m’a soutenu et aidé si profondément », dit Zephyr.

Lors d’un voyage que Reed a effectué dans le Montana en mai après la fin de la session législative, le couple s’est fiancé lors d’un « bal queer » à Missoula, entouré de leurs plus grands partisans. Zephyr, qui a proposé sur un genou, s’est sentie obligée par tout ce qu’elle venait d’endurer.

« Je me sentais très fort en sortant de ça, je me disais: » J’ai besoin de passer ma vie avec elle « », a déclaré Zephyr. « Et j’avais l’impression de planter un drapeau d’amour. »

Leurs conditions de vie sont à déterminer; Reed a un fils de 7 ans. Ils feront des plans de mariage après la fin du mois de la fierté. Et ils ne prévoient pas de s’enfuir, dit Zephyr.

Ce sera « un beau, grand et étrange mariage », dit Reed. « Ça va être merveilleux. »

Costley a rapporté de Washington, DC, et Schoenbaum de Raleigh, Caroline du Nord.

Drew Costley, Hannah Schoenbaum et Amy Beth Hanson, Associated Press