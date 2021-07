Le couple Pizza-Mario lors du match Italie-Angleterre est le vrai vainqueur de l’Euro 2020

L’EURO 2020 s’est finalement conclu dimanche avec l’Italie soulevant le trophée, battant l’Angleterre 3-2 aux tirs au but. Il y avait plusieurs célébrités dans les tribunes pendant le match et le caméraman a eu la gentillesse de les apercevoir de temps en temps. Outre les membres de la famille royale, le coup de poing de David Beckham et Tom Cruise après le premier but de l’Angleterre a attiré l’attention de plusieurs personnes.

Cependant, une autre chose intéressante qui a attiré l’attention des gens était un couple dans la foule qui a été repéré dans des déguisements hilarants de la tête aux pieds, avec la femme déguisée en pizza au pepperoni et l’homme déguisé en Mario du célèbre jeu.

Dès que le couple a été vu à l’écran au stade de Wembley, les internautes ont été assurés qu’un meme fest allait bientôt arriver.

Vous allez toujours vous déguiser en pizza, non ? Que veux-tu dire? Nous en avons parlé il y a des semaines !— Faites-vous vacciner ! Passons un été amusant! (@écrivain0076) 11 juillet 2021

« D’accord, je vais en tant que Mario et tu iras en tant que- » « Une pizza? » « Non, je suis Mario, alors tu seras- » « L’ami de Mario, une pizza anthropomorphe » – Cool Rory Summer 🐑 (@roryisconfused) 11 juillet 2021

Beaucoup d’images durables de ce tournoi mais malheureusement celle qui survivra à toutes les autres pour moi est le duo pizza/mario pic.twitter.com/YtYJ3hn3Pz– Hanif Abdurraqib (@NifMuhammad) 11 juillet 2021

Bien que de nombreux fans dans les tribunes aient été vus avec un maquillage et des costumes extraordinaires, ce couple se démarque définitivement et offre un cadeau d’adieu parfait aux téléspectateurs à la fin du tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici