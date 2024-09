« Le couple parfait » : entretien avec Meghann Fahy et Eve Hewson

Meghann Fahy et Eve Hewson, deux des stars de Le polar de Netflix « Le couple parfait » j’ai des nouvelles pour vous si vous voulez les appeler des percées : ils travaillent dans ce secteur depuis plus d’une décennie.

Fahy a fait ses débuts à la télévision en 2009 dans un épisode de « Gossip Girl ». Le premier grand rôle de Hewson au cinéma était dans « This Must Be the Place » en 2011. Ils admettent cependant que ce sont les rôles récents à la télévision qui… « Le Lotus Blanc » pour Fahy et « Bad Sisters » pour Hewson — qui ont ouvert de nouvelles frontières d’opportunités.

Susanne Bier, qui a réalisé « Le couple parfait », affirme que Fahy et Hewson « vont tous deux devenir de grandes stars ».

« Ils ont certainement une vraie qualité de star, tous deux de manière très différente », déclare Bier. « Tous deux sont incroyablement créatifs, incroyablement intelligents et ont également une vision impressionnante de qui ils sont. Vous pouvez être un grand acteur ou une grande actrice et ne pas nécessairement savoir vraiment qui vous êtes vous-même. Et c’est le cas. »

Hewson, 33 ans, dont le père est Bono, le leader de U2, Elle a peut-être grandi dans une famille célèbre, mais elle est désormais très demandée. On la verra ensuite dans une deuxième saison des « Mauvaises Sœurs, » sortira en novembre. Elle sera dans le prochain film de Noah Baumbach, aux côtés d’Adam Sandler, George Clooney et Riley Keough. Elle a également été choisie pour la prochaine production de Steven Spielberg et devrait jouer aux côtés de Murray Bartlett dans une série de courses pour Hulu.

Fahy, 34 ans, est en production sur une série limitée avec Julianne Moore et Milly Alcock intitulé « Sirènes », écrit par Molly Smith Metzler (« Maid ») pour Netflix. Elle a également deux films en préparation avec Josh O’Connor (« La Couronne », « Challengers ») et Brandon Sklenar (« Ça finit avec nous »).

Les deux acteurs ont parlé en toute franchise avec l’Associated Press de cette phase de leur carrière. Cette interview a été condensée pour plus de clarté et de concision.



Meghann Fahy

Eve Hewson

AP : Vous avez tous les deux eu des émissions de télévision populaires et dans l’air du temps ces dernières années. Les fans de télévision sont particulièrement passionnés. Avez-vous eu des interactions intéressantes avec les fans ?

HEWSON : C’est une expérience vraiment amusante, car même lorsque nous tournions « The Perfect Couple » à Cape Cod, j’allais au magasin du coin pour faire mes courses et des petites vieilles me suivaient dans l’allée en me disant : « Excusez-moi. Êtes-vous la fille de la série Sisters ? » Qui savait qu’elles la regardaient ? Cela ne change pas ma vie, donc cela ne me dérange pas, mais quand quelqu’un vient me voir et me dit qu’il adore la série, surtout quand il s’agit de quelqu’un d’inattendu, je me dis : « Oh, c’est cool. »

FAHY : Je n’ai pas l’impression que cela m’est imposé trop souvent. J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de chance. Beaucoup de gens que j’ai rencontrés et qui étaient fans de « The White Lotus » ou autre, sont vraiment adorables. Et je pense qu’une des raisons pour lesquelles nous faisons cela est que nous voulons raconter des histoires auxquelles les gens peuvent s’identifier et jouer des scénarios par eux-mêmes. Je pense donc que c’est toujours très agréable.



Meghann Fahy et Eve Hewson

AP : À quoi cela ressemble-t-il désormais de participer aux conversations sur qui surveiller ?

FAHY : C’est en partie très agréable parce que vous travaillez très, très, très dur pendant très longtemps (ce n’est peut-être pas comme ça que ça se passe pour beaucoup de gens), mais j’ai l’impression que nous faisons tous les deux cela depuis un moment. Donc, bien sûr, c’est vraiment bien, mais j’essaie de ne pas m’attarder sur quoi que ce soit. J’essaie de le reconnaître et de me dire : « Oh, c’est tellement bien. » Et puis je continue.

HEWSON : On entend tellement d’histoires de gens qui disent : « Je suis arrivé à ma première audition et je suis devenu une star. » Ou alors, il y a ce côté acteur où les gens ne veulent pas vous dire à quel point ils travaillent dur. Ils veulent que ça ait l’air facile. Mais nous faisons ça depuis longtemps. Les gens ne racontent pas vraiment ce genre d’histoires. Il s’agit généralement de celle qu’ils ont trouvée dans la rue.

FAHY : Oui. Il vous a fallu 15 ans pour devenir un succès du jour au lendemain.



Eve Hewson



Meghann Fahy

AP : Avez-vous remarqué que vous êtes désormais traité différemment par les gens du secteur ?

FAHY : Oui, mais je pense toujours que personne ne sait qui je suis. C’est toujours très embarrassant. Je me mets dans l’embarras dans ces moments-là. Je n’ai pas toujours l’impression d’être à ma place dans ces pièces.

HEWSON : Ce qui est bien, c’est que j’ai passé tellement de temps à entrer dans une pièce et les gens se disaient simplement « OK » et faisaient comme s’ils ne comprenaient pas. Je sais au moins que j’ai un travail que les gens comprennent un peu mieux, ce que je fais, donc ils me comprennent en tant qu’acteur.

FAHY : C’est comme un niveau de respect différent.