« Le couple parfait » détrôné dans le top 10 de Netflix par une nouvelle série

Le couple parfait Netflix

Cet article a été publié le 20/09 et réédité le 22/09.

Après deux semaines, c’est finalement arrivé. Le couple parfaitLa mini-série policière de Netflix, qui ne finira probablement pas par devenir une mini-série, a été détrônée dans le Top 10 par une nouvelle série. Et devinez quoi ? Encore des meurtres. Cette série, c’est Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Si le préfixe « Monster » vous semble familier, c’est parce que le premier volet de cette série était Monster: The Jeffry Dahmer Story, la réinterprétation massivement regardée du célèbre meurtrier avec Evan Peters dans le rôle principal, qui a abouti à six nominations aux Emmy Awards et à une victoire pour Niecy Nash en tant qu’actrice dans un second rôle. Aujourd’hui, la série de Ryan Murphy s’attaque à une autre affaire célèbre.

Lyle et Erik Menendez ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents en 1996, affirmant qu’ils l’avaient fait parce qu’ils avaient peur que leur père ne les tue. eux s’ils révélaient les années de maltraitance dont ils ont été victimes. L’accusation a déclaré qu’ils l’avaient fait pour de l’argent, et que c’était une affaire extrêmement médiatisée. Les deux frères sont toujours en prison, condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Top 10 Netflix

Comme Dahmer avant elle, la production de Murphy a déjà fait l’objet de controverses à cause de son sujet, qui a été fustigé sur les réseaux sociaux. Dahmer, de la même manière, a été accusé d’exploiter les meurtres d’une manière romancée qui, selon certains, le glorifiait même en quelque sorte en tant que tueur. Mais au-delà des controverses, Dahmer a fini par être la troisième série Netflix la plus regardée de l’histoire avec plus d’un milliard d’heures de visionnage. Cela a immédiatement conduit au feu vert pour deux saisons supplémentaires, celle de Menendez et une troisième sur le tueur en série Ed Gein où Charlie Hunnam vient d’être annoncé pour ce rôle.

Quant à The Perfect Couple, après deux semaines à la première place du Top 10 de Netflix, oui, il est presque certain qu’il aura droit à une deuxième saison, même si ce n’était pas l’intention initiale et qu’il n’y a plus de matériel source tiré du livre. Assez de personnages ont survécu et même la mégastar Nicole Kidman dit que la série devrait revenir, donc oui, elle reviendra. Aucune annonce n’a encore été faite.

Ailleurs dans la liste, Zack Snyder a trouvé un peu de rédemption pour Rebel Moon avec sa nouvelle série animée, Twilight of the Gods, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et des fans avec respectivement 67% et 70% sur Rotten Tomatoes, bien loin des scores de Rebel Moon dans les 20 et 100%. La série suit le panthéon des dieux nordiques et vise sans aucun doute une deuxième saison. Elle a débuté à la 7e place du Top 10, et nous verrons comment elle est censée se comporter pour être renouvelée.

Attendez-vous à entendre beaucoup parler du spectacle de Menendez, ce sera un aimant à controverse, tout comme le dernier.

Mise à jour (22/09): Si vous vous demandez si The Perfect Couple va avoir une saison 2, il y a du mouvement à ce sujet, même si c’était censé être une mini-série. La série a suffisamment bien marché pour qu’elle soit probablement renouvelée et qu’elle aille au-delà du matériel source du livre. Voici la star Nicole Kidman, qui est à bord, en train de parler à USA Today:

« Je pense que c’est mûr [for more]…Je pense qu’il y a encore énormément d’histoire et énormément d’avenir.

Et son mari à l’écran, Liev Schreiber, ressent la même chose :

« Ils font une pause pour le moment, mais qui sait ? On peut avoir le meilleur casting, le meilleur réalisateur, des tonnes d’argent, mais on n’obtient pas toujours cette synergie entre les gens qui font de la place les uns aux autres. Et ce groupe d’acteurs était vraiment, vraiment excellent dans ce domaine. C’était très amusant. »

Au vu de ses performances, la série connaîtra probablement une saison 2, surtout si ses deux principaux acteurs sont à bord. Nous attendrons bientôt plus d’informations à ce sujet, mais pour l’instant, la série est toujours en deuxième position dans les classements et continue sans aucun doute à enregistrer de gros chiffres. Mais Monsters : The Lyle and Erik Menendez story en tant que « suite » de Dahmer est désormais susceptible de rester en première position pendant très longtemps, et je ne m’attends pas à ce que The Perfect Couple réapparaisse à cette place de sitôt, voire jamais.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.