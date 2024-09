Le couple Nollywood, Okiki et Bimbo Afolayan dévoilent un manoir de 800 millions de nairas

…les félicitations des fans affluent

Par Efe Onodjae

Le couple puissant de Nollywood, Okiki et Bimbo Afolayan, ont exprimé leur sincère gratitude et leur joie alors qu’ils célèbrent l’acquisition d’un nouveau manoir.

Okiki a annoncé la nouvelle sur Instagram, partageant une vidéo du magnifique manoir et se félicitant lui-même et sa famille.

Sur sa page Instagram, Bimbo a également partagé ses sentiments, déclarant qu’elle avait hésité à publier des articles sur la maison qui aurait été évaluée à 800 millions de nairas.

Elle a remercié Dieu pour cette nouvelle bénédiction et a exprimé sa profonde gratitude envers son mari, qu’elle croit avoir été choisi pour elle par Dieu.

« J’ai fait beaucoup de vidéos à poster, mais à chaque fois que je veux poster, je n’arrête pas de dire hmmmmm DIEU a fait ça, finalement j’ai fait une vidéo hier avant de quitter le Nigeria pour Houston, et voici le moment le plus doux de tout cela : voir la plus belle Aliyah surprise !

« Cela ne peut être que Dieu. Hé, la famille, c’est une autre grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Mon cher mari @okikiafolayan, Dieu t’a choisi pour moi, et je donnerai toujours gloire à Dieu », a-t-elle écrit.

Dans une vidéo publiée, Okiki a montré d’autres parties de leur manoir, notamment une aire de jeux avec un château gonflable pour leur fille, un salon sur le toit, une clôture décorée avec des plantes en pot et plus encore.

Entre-temps, des collègues et des sympathisants ont commencé à inonder le compte du duo pour les féliciter pour leur réussite. Des artistes de Nollywood, dont Funke Akindele, Mo Bimbo, Bimbo Oshin et Oluwashindara, étaient parmi ceux qui ont laissé une note de félicitations.