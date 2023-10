Le couple MAFS, Brad et Shona, brisent leur silence après que les téléspectateurs ont demandé aux producteurs d’intervenir pour un comportement « d’intimidation »

Le couple MARIÉ À PREMIÈRE VUE, Brad Skelly et Shona Manderson, a rompu son silence après qu’une dispute d’« intimidation » ait éclaté.

Les téléspectateurs ont demandé aux producteurs d’intervenir et de retirer Brad de la série, affirmant que son comportement envers sa femme Shona était « contrôlant ».

Brad a dit à Shona de « se taire » dans des scènes inconfortables diffusées ce soir[/caption] e4

Le mannequin a interrompu Shona alors qu’elle essayait de parler, les fans le traitant d' »intimidateur ».[/caption] e4

Les experts ont été choqués par l’échange[/caption]

Les fans du hit de l’E4 se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur colère contre la star de télé-réalité fortement tatouée après qu’il ait dit à Shona de « se taire » et ont été frustrés lorsqu’elle était contrariée par le fait que les autres couples ne pensaient pas qu’ils étaient authentiques.

Brad a critiqué Shona lors du dîner de ce soir, lui disant qu’elle avait besoin d’une « validation externe », avant de lui dire d’arrêter de parler.

« Tu dois laisser tomber, » dit-il sèchement, ne lui permettant pas de parler.

Lorsque Shona a ensuite tenté d’ajouter à la conversation, Brad a aboyé : « Tais-toi ! Fermez-la! »

Son ton a suscité une réaction choquée de la part des experts qui regardaient dans une pièce voisine.

« Ooooh, wow », a déclaré Mel Schilling, stupéfait.

Les fans de la série n’ont pas non plus été impressionnés et se sont tournés vers X, anciennement Twitter, pour exiger que les producteurs s’impliquent.

« Brad montre ses vraies couleurs en tant qu’intimidateur manipulateur ce soir », a fulminé un téléspectateur.

«J’espère vraiment que ce problème sera résolu car Shona semble très vulnérable. C’est clairement le début d’une relation abusive, s’il vous plaît, soutenez-la », a déclaré un second.

Un troisième a ajouté : « La façon dont il est si à l’aise pour la manipuler et la contrôler devant non seulement un grand groupe de personnes mais aussi devant les caméras est tellement inquiétante. »

Et un quatrième est intervenu : « Brad présente tellement de traits abusifs et toxiques. »

Cependant, à la fin de la diffusion de l’épisode. Brad et Shona se sont tous deux tournés vers les réseaux sociaux.

Brad a affirmé que la modification ne montrait pas toute l’histoire.

Il a partagé une photo de lui au lit se couvrant le visage, avec la légende : « Ce montage était difficile à regarder. »

Le mannequin a également ajouté : « N’oubliez jamais que vous ne voyez que des extraits de drame. Essayez de ne pas avoir de résilience émotionnelle envers une personne avec laquelle vous ne vous êtes jamais assis et avec qui vous n’avez jamais eu de conversation physique.

Shona, en revanche, n’a pas blâmé le montage, remerciant plutôt les fans de son soutien.

Répondant à un gentil fan qui lui a envoyé son amour, elle a déclaré : « Merci beaucoup. Ce soir, c’était difficile à regarder. J’y reviendrai demain matin. Je vous aime tous.

Elle a également commenté qu’elle « ressentait l’amour de vous tous » dans un autre message adressé à ses fans, commentant « tout le soutien » qu’elle a reçu.

Brad a admis que les scènes étaient difficiles à regarder alors qu’il se tournait vers les réseaux sociaux[/caption]