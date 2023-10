Le couple MAFS annonce une rupture de choc alors que la star dit aux fans qu’ils ont le cœur brisé

Les stars australiennes de MARRIED at First Sight, Melinda Willis et Layton Mills, ont annoncé leur séparation.

Les stars de la télévision ont partagé une déclaration commune sur Instagram dans laquelle elles ont partagé une photo du jour de leur mariage.

Les stars de MAFS Australie 2022, Melinda et Layton, ont écrit : « Bonjour à tous, nous voulions garder cela privé pour le moment, mais nous avons beaucoup de supporters qui sont investis dans la relation et vous doivent d’être transparents.

« Après mûre réflexion et réflexion, nous avons malheureusement décidé de prendre du temps séparément. »

Leur message poursuit : « Nous tenons toujours très profondément l’un à l’autre et cela ne signifie pas que nos vies ne peuvent pas se remettre en place, mais pour l’instant, nous pensons que cette décision est pour le mieux.

« Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour tout votre soutien tout au long de notre voyage, cela a signifié beaucoup pour nous. Nous espérons que vous pourrez comprendre et demander votre gentillesse et votre respect pendant cette période.

Les deux hommes ont conclu leur déclaration avec un emoji au cœur brisé.

La nouvelle a été un énorme choc pour leurs abonnés, qui avaient vu le couple franchir une étape importante dans leur relation plus tôt cette année.

Dans un clip sur les réseaux sociaux, l’esthéticienne Melinda a déclaré à ses fans que Layton avait déménagé à Brisbane pour se rapprocher d’elle.

Elle a déclaré : « Je viens de conduire trois heures et demie pour venir rencontrer cette personne.

« Layton a officiellement quitté Sydney et est désormais accessible en voiture. »

Et en août, Layton a surpris Melinda avec une bague pour célébrer leur 12 mois d’anniversaire depuis leur rencontre dans l’émission.

Melinda a déclaré aux fans : « Dimanche soir, nous avons célébré le 12e anniversaire de Melton.

« Qui aurait pensé! Quelle aventure complètement folle cela a été et vous avez été là avec nous, à travers tout cela.