Les réseaux sociaux se demandent si le karma a pu dresser sa vilaine tête. L’amour est aveugle Le couple de la saison 4, Jackelina « Jackie » Bonds et Josh Demas, qui se seraient séparés après un an de relation.

Dans une session Instagram Live partagée depuis son compte, Bonds, âgée de 27 ans, a confirmé que le couple n’était plus ensemble après s’être séparé quelques semaines après la diffusion du film par Netflix. L’amour est aveugle : après l’autel épisodes. Il s’avère que la troisième partie de la spéciale After the Altar a joué un rôle majeur dans la décision du couple de se séparer. Jackie a déclaré à ses abonnés que sa décision d’avoir une conversation avec Monica Rodriguez, l’ex-fiancée de Josh, contre son gré était la raison de la rupture entre elle et Demas, 31 ans.

Dans des images de son live, capturées par TikToker RealityAshley, Jackie a parlé de son chagrin, admettant qu’elle en avait « encore marre de ça discret ».

«J’adore cet homme», a avoué Bonds. « Je me disais : « Merde, j’avais tous ces projets de vie avec toi, tu sais ? Et puis tu ne t’en soucies même pas,’ et je me dis, c’est fou, à cause d’une conversation avec quelqu’un ? — Cela n’a pas d’importance.

Dans l’épisode 16, alors que les anciens de la saison 4 se réunissaient pour une fête, le public de Netflix a appris que Josh s’était fiancé à la meilleure amie de Jackie dans les pods, Monica Rodriguez, au cours de leur saison, mais la romance n’a pas été montrée à la caméra. La relation entre Rodriguez et Demas a été de courte durée et il a poursuivi Jackie après qu’elle ait rompu ses fiançailles avec son ex-fiancé Marshall Glaze. Mais lors de la conversation entre Bonds et Rodriguez diffusée lors de l’émission spéciale After the Altar, Jackie a dit à Monica, qui, selon elle, était sa «meilleure amie» et la personne la plus proche d’elle dans les pods, qu’elle ne pouvait plus être amie avec elle. Plus précisément, Monica a été accusée d’être « désordonnée » et « vindicative » par Jackie pour avoir rendu public ses fiançailles, tandis que Josh a également accusé Monica d’être une « chasseuse d’influence ».

Après la vilaine confrontation avec Monica, Josh a suivi Jackie dans la rue où elle a exprimé sa frustration face à la situation en disant: « C’est un drame… Je ne peux plus faire ça. » Pendant ce temps, Josh retournait dans le bar où il se plaignait du drame auprès de Chelsea. Chelsea a conseillé à Josh d’être au-dessus, mais il semble qu’en fin de compte, le drame autour de Monica s’est avéré trop difficile pour Josh et Jackie.

Josh a également partagé une déclaration sur la rupture via son compte Instagram privé, qui a également été publiée par RealityAshley.

Dans la déclaration, Josh a expliqué que lui et Jackie étaient d’accord sur le fait qu’il était préférable qu’ils mettent fin à la relation. Il a remercié « tout le monde » pour leur soutien et a ajouté que toute l’expérience avait été une bénédiction, en disant : « Je suis heureux d’avoir pu rencontrer une personne incroyable comme Jackie. »

Pendant ce temps, comme nous l’avons dit à l’origine, Twitter déclarait la justice partagée pour le traitement de Jackie envers Marshall.

Êtes-vous surpris que Jackie et Josh aient décidé d’arrêter ? Pensez-vous qu’il est mesquin d’être contrarié qu’elle soit ouverte à une conversation avec quelqu’un qu’elle considérait comme son « meilleur ami » ? Marshall et Jackie ont résolu leurs problèmes dans une autre conversation diffusée au cours de l’épisode 16. Le chagrin de Jackie est-il donc vraiment un karma pour la façon dont elle l’a traité ? Ou juste un exemple de la façon dont la vie est vécue ?

L’amour est aveugle La saison 4 est désormais diffusée sur Netflix.