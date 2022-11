Le couple ‘Kulhad Pizza’ de Jalandhar réservé pour avoir brandi des armes à feu en vidéo

Un FIR a été enregistré contre un couple après que le duo a été vu brandissant des armes à feu dans une vidéo virale. Identifié comme Roop Kaur et Sehaj Arora, le couple est célèbre pour avoir dirigé le restaurant Kulhad Pizza. Cependant, plus tard, le couple a publié une vidéo et a déclaré qu’ils tenaient des pistolets jouets. À l’heure actuelle, ils ne sont plus en liberté sous caution et la police poursuit son enquête. «Cette nouvelle est Fake qui se propage par les médias que nous promouvons la culture Gun. Nous ne soutenons pas du tout la culture des armes à feu. Non strict à la culture des armes à feu”, lit-on dans la légende.

Selon plusieurs sources au sein de la police, le fait de brandir des armes-jouets est également considéré comme un geste de promotion de la culture des armes à feu et le couple a donc été condamné en vertu de l’article 188 du Code pénal indien.

Selon les rapports de Tribune India, ADCP Aditya a déclaré qu’une affaire en vertu de l’article 188 de l’IPC a été enregistrée contre le couple. Il a en outre ajouté qu’en dehors du couple, un FIR a également été enregistré contre un jeune de Dashmesh Avenue à Urban Estate pour avoir posé avec des pistolets dans son message Snapchat.

Pendant ce temps, plus tôt, un couple marié a été arrêté à l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) pour avoir prétendument tenté de faire entrer en contrebande 45 armes de poing dans le pays, ont déclaré des douaniers. Les responsables qui ont procédé à l’arrestation ont déclaré qu’un rapport balistique confirmerait si les armes étaient réelles ou non. “Mais dans un rapport préliminaire, la Garde nationale de sécurité (NSG) a confirmé que les armes sont pleinement fonctionnelles”, a déclaré un responsable. L’accusé, qui est arrivé ici en provenance de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam, avait été placé sous surveillance par les autorités.

“En outre, l’examen de ces deux sacs à roulettes transportés par le passager -1 (passager masculin) a permis de récupérer 45 pièces d’armes à feu de marques assorties d’une valeur approximative de Rs 22,5 lakh”, indique le communiqué.

