Le couple Joliet accusé d’avoir volé des cavaliers de la Légion américaine – Shaw Local

Un ancien commandant de l’American Legion Marne Post 13 à Plainfield et sa femme ont été accusés d’avoir volé entre 25 000 et 30 000 dollars à un groupe de motards affilié à l’organisation des anciens combattants, a indiqué la police.

Le 10 novembre, Remon Knowlton, 50 ans, et sa femme, Penny Knowlton, 50 ans, tous deux de Joliet, ont été accusés d’avoir volé les Legion Riders of the Poste 13 de la Légion Américaine de la Marne à Plainfield, ainsi que de falsifier un chèque pour obtenir de l’argent sur le compte bancaire des Legion Riders.

Les cavaliers de la Légion a été formé pour promouvoir les buts et objectifs de la Légion américaine en tant qu’activité de motocyclisme axée sur la famille pour ses membres et affiliés, selon le site Web de l’organisation.

Kathy Hoffmeyer, porte-parole du bureau du shérif du comté de Will, n’avait pas le montant exact que le couple est accusé d’avoir volé. Elle a dit que c’était entre 25 000 $ et 30 000 $ d’avril 2019 à juin 2021.

Un acte d’accusation déposé contre les Knowlton les a accusés d’avoir obtenu illégalement de l’argent entre 10 000 $ mais pas 100 000 $ de Legion Riders.

Les Knowltons ont démissionné de l’American Legion Marne Post 13 en juin 2021, a-t-elle déclaré.

Remon Knowlton était commandant de l’American Legion Marne Post 13 et sa femme était gérante de bar pour eux, ainsi que secrétaire et trésorière de Legion Riders, a déclaré Hoffmeyer.

En juillet 2021, le bureau du shérif a été contacté au sujet de dépenses douteuses et suspectes dans un compte courant Legion Riders, a déclaré Hoffmeyer.

Les membres de l’American Legion Marne Post 13 avaient mené un audit interne et interrogé les Knowlton sur leurs chèques et dépenses suspects, a déclaré Hoffmeyer.

Les Knowlton ont tenté de faire restitution, en remboursant 7 000 $, puis en démissionnant, a-t-elle déclaré.

Suite à l’enquête du bureau du shérif, les enquêteurs ont découvert plusieurs transactions non autorisées, a déclaré Hoffmeyer.

Ces transactions impliquaient des paiements à des magasins de vêtements, des entreprises de services publics, des magasins de chaussures, des magasins de meubles et des paiements aux services de paiement en ligne Venmo et PayPal, a déclaré Hoffmeyer.

Les Knowlton n’ont pas été arrêtés ni emprisonnés.

Le 21 novembre, Christine Field, une avocate des Knowltons, a déposé une requête en annulation de leurs mandats d’arrêt. Le juge Derek Ewanic avait initialement signé des mandats pour les deux qui portaient chacun des obligations de 100 000 $.

Field a déclaré dans la requête que Penny Knowlton avait subi une chirurgie cardiaque et une dissection aortique sur son cœur et qu’elle était “assez malade et fragile”, avec son mari comme seul gardien.

“Contraindre les parties à se présenter devant le tribunal à ce moment aurait un effet délétère sur la santé de Penny”, a déclaré la requête de Field.

Le juge Dave Carlson a accueilli la requête de Field malgré l’objection des procureurs le 23 novembre, selon les archives judiciaires.

L’affaire des Knowltons s’est poursuivie jusqu’au 27 janvier pour connaître le statut de leur caution et de leur mise en accusation.