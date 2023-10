Le couple Evesham dans une affaire de cruauté envers les animaux fait face à de nouvelles accusations et poursuit son enquête

EVESHAM – Un homme et une femme accusés de cruauté envers les animaux en août font face à des accusations supplémentaires liées à des vols présumés.

Rebecca Halbach, 35 ans, et Brandon Leconey, 32 ans, ont été de nouveau arrêtés le 4 octobre après une enquête « approfondie » sur leurs activités, a annoncé mardi la police d’Evesham.

Les détectives ont découvert que Halbach s’était fait passer pour une employée d’un refuge pour animaux, « où elle facilitait vraisemblablement les adoptions et les soins aux animaux », selon un communiqué de la police.

Il a déclaré que Halbach n’était ni une employée ni un bénévole et qu’elle n’assurait pas d’adoption ni de soins pour les animaux qui lui étaient confiés.

« Elle a reçu plus de 7 000 dollars d’indemnisation pour ces crimes », indique le communiqué.

Leconey a aidé Halbach, mais n’a fourni aucun détail.

Police : Halbach et Leconey soupçonnés d'autres crimes

La police a déclaré qu’une enquête se poursuivait sur des « crimes informatiques/électroniques » qui auraient été commis par Halbach et Leconey.

D’autres frais sont attendus.

Halbach et Leconey initialement ont été accusés de cruauté envers les animaux le 28 août lorsque plus de 30 chiens morts et de nombreux chiens malades et malnutris ont été retrouvés dans leur maison de Main Street.

Ils ont également été accusés d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant parce qu’un mineur vivait dans la maison.

Les nouvelles accusations portées contre Halbach sont le vol par tromperie et les délits informatiques. Halbach accusé de complot en vue de commettre les mêmes délits.

Tous deux étaient détenus dans la prison du comté de Burlington en attendant leur audience au tribunal.

La police a également inculpé une femme de la municipalité de Berlin, accusée d’être entrée par effraction au domicile des suspects alors qu’ils étaient emprisonnés après leur première arrestation.

Kelli Bowen, 55 ans, a été arrêtée après qu’une perquisition à son domicile de Thurman Avenue ait révélé des preuves de l’effraction, a indiqué la police.

La Berlinoise de l’Ouest est accusée de cambriolage, de vol et d’intrusion.

Les accusations portées contre Halbach, Leconey et Bowen ne sont que des allégations. Personne n’a été condamné dans cette affaire.

