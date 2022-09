Le couple Erode qui fournit de la nourriture pour Re 1 dans un hôpital gouvernemental reçoit les éloges du Tamil Nadu CM

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a récemment fait l’éloge d’un couple qui dirige un désordre dans l’esprit de service pour aider les patients défavorisés à l’hôpital du siège du district du gouvernement à Erode, dans le Tamil Nadu.

Au cours des 15 dernières années, le couple, Venkataraman et Rajalakshmi, a fourni des repas à Re 1 dans leur mess – AMV Homely Food. Leur mess voisin vend de la nourriture pour trois repas à une roupie chacun aux assistants des patients pauvres recevant un traitement à l’hôpital gouvernemental. Comme l’hôpital fournit de la nourriture à ses patients hospitalisés, les visiteurs qui viennent les aider doivent dépenser au moins 150 roupies par jour en nourriture extérieure.

Étant donné que Venkataraman gère un mess près de l’hôpital gouvernemental, il a été témoin des luttes de ces personnes et a pensé au programme de déjeuner à une roupie. Le couple offre un déjeuner complet pour une roupie, ainsi que des collations le matin et le soir. Ce service fonctionne en continu depuis 15 ans, alors que le couple nourrit ainsi près de 100 personnes chaque jour. Dans le même ordre d’idées, ils offrent de la nourriture aux personnes handicapées avec une réduction de 20 %.

S’adressant à News18, le couple a déclaré: «Bien que nous rencontrions des difficultés financières en raison de l’augmentation de la rémunération des employés et de l’augmentation des prix, nous sommes en mesure de maintenir notre service de restauration sans interruption; grâce au soutien ponctuel de divers donateurs anonymes. En 2007, un incident nous a poussés à prendre la décision, lorsqu’une vieille femme est venue à notre mess pour acheter du tiffin pour son mari malade et a dit que trois dosas pour Rs 10 étaient chers et ne pouvaient pas se permettre. Ensuite, nous lui avons immédiatement donné six dosas pour les deux au même prix et depuis ce jour, nous avons commencé à donner des repas et des tiffins à bas prix aux patients des hôpitaux publics.

Le couple se rend quotidiennement à l’hôpital et accorde près de 100 jetons aux soignants. Le matin, ils fournissent près de 20 jetons pour tiffin à une seule roupie. Pour le déjeuner, 50 participants reçoivent des repas pour Re 1, composé de cinq articles et pour le dîner, environ 30 participants reçoivent un jeton pour une roupie, selon le couple. Ils ont également affirmé qu’ils facturaient 50 roupies par repas pour le public et malgré des pertes importantes, ils exécutent néanmoins le programme de repas Re 1.

“Nous sommes prêts à donner les repas gratuitement, mais si nous obtenons au moins une roupie, l’acheteur ne la gaspillera pas”, a déclaré le couple. Le 31 août, Tamil Nadu CM MK Staline a fait l’éloge du couple Erode pour son service désintéressé.

