Le couple emblématique d’EastEnders fera un incroyable retour au spectacle avec l’un d’eux revenant d’entre les morts

EASTENDER Michelle Collins revient en tant que Cindy Beale – 25 ans après avoir été tuée.

Le personnage ressuscite apparemment d’entre les morts et rejoindra le mari de l’écran Ian Beale, joué par Adam Woodyatt – de retour après une absence de deux ans.

L’actrice Michelle Collins ramènera le flair à Albert Square après la mort de son personnage Cindy hors écran en 1998[/caption] Polycopié

Cindy et Ian avec les bébés jumeaux Lucy et Peter en 1993[/caption] Bbc

Ian Beale, joué par Adam Woodyatt, a été abattu par un tueur à gages en 1996 dans des scènes dramatiques[/caption]

Une source a déclaré: « Ça va être une bombe. »

Scheming Cindy – jouée par Michelle Collins – est décédée hors écran il y a 25 ans lors de l’accouchement alors qu’elle était en prison pour tentative de meurtre.

Mais elle retrouvera son mari à l’écran, Ian, joué par l’acteur original Adam Woodyatt.

Les dirigeants espèrent que le scénario sensationnel ravivera les fortunes après une chute des chiffres d’audience.

Le couple a déjà commencé à filmer des scènes et une source a déclaré : « Cela a été fait si secrètement, mais ça va être une bombe absolue – une tournure incroyable.

« Ian et Cindy forment l’un des couples les plus mémorables de l’histoire du soap. Mais Cindy est morte depuis 25 ans – et personne ne verra cela venir.

« La plus grande surprise est que Michelle a si souvent dit qu’il n’y avait aucune chance qu’elle revienne. »

Interrogée sur un retour en 2019, Michelle, 60 ans, a déclaré: « C’est trop long maintenant – à part le fait que je suis morte. Si je retournais à EastEnders, ce serait tout.

«Je n’ai toujours pas secoué Cindy après toutes ces années.

« Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, mais ça a toujours été là et j’ai fait beaucoup d’autres travaux au fil des ans. »

Michelle est apparue dans Coronation Street en tant que propriétaire de pub Stella Price de 2011 à 2014, et dans Casualty en tant qu’organisatrice d’événements Samantha Kellman à l’été 2014.

Elle a également joué dans Death in Paradise, Midsomer Murders et The Dumping Ground.

Adam, 54 ans, est absent d’EastEnders depuis près de deux ans et demi.

Il a pris une pause prolongée en janvier 2021, ne revenant qu’une seule fois – pour les funérailles de Dot Cotton en décembre dernier après le décès de l’actrice June Brown, 95 ans.

Sa rupture a coïncidé avec un divorce difficile avec sa femme Beverley Sharp fin 2020.

Des sources ont déclaré qu’Adam avait été plongé dans le chaos financier par la bataille juridique vicieuse.

Il a quitté le domicile conjugal et a commencé à vivre dans un camping-car, parcourant le pays pour se produire dans des pantos et des spectacles de théâtre, ainsi que pour apparaître dans I’m A Celebrity.

Il a également été photographié en train de servir de la nourriture végétalienne lors de festivals.

Cindy Beale comparaît devant le tribunal pour l’incident[/caption]

Adam s’est laissé pousser la barbe et a semblé prendre du poids.

Mais des images récentes semblent le montrer à son apparence plus reconnaissable et prêt à faire revivre son rôle.

Ian Beale est apparu dans le premier épisode du feuilleton en février 1985.

Avec Cindy, il était au cœur des plus grandes intrigues du feuilleton dans les années 1980 et 1990.

Cindy est apparue pour la première fois en 1988 et est sortie avec le barman Simon Wicks (joué par Nick Berry) avant de commencer une relation avec Ian et de l’épouser en 1989.

Le mariage a rapidement rencontré des problèmes et elle a eu une aventure avec Richard Cole (Ian Reddington), qui prétendait être le père d’elle et des jumeaux d’Ian – Lucy et Peter.

Cindy a également eu une liaison avec le demi-frère de Simon, David Wicks (Michael French).

Elle a été écrite dans un complot qui l’a vue engager un tueur à gages pour tuer Ian, puis changer d’avis trop tard.

Après que Ian ait été blessé par balle, elle s’est enfuie en Italie mais a été arrêtée pour tentative de meurtre et placée en détention provisoire.

En novembre 1998, Ian a appris que Cindy était décédée en donnant naissance à une fille, Cindy Williams.

L’actrice Rita Simons est récemment revenue à EastEnders en tant que Roxy Mitchell – qui a été tuée avec sa sœur Ronnie en 2017.

Roxy est apparue comme une vision lors de la séance de thérapie de sa fille Amy Mitchell.

Jusqu’à 30 millions de personnes ont regardé EastEnders à son apogée dans les années 1980.

Les audiences moyennes étaient régulièrement supérieures à 15 millions.

Mais il a lutté contre des drames et des services de streaming rivaux bien financés, avec des chiffres d’audience tombant à environ cinq millions par épisode.

La BBC insiste sur le fait que ce chiffre est beaucoup plus élevé si l’on inclut les téléspectateurs rattrapant via iPlayer.

Adam Woodyatt et Michelle Collins comme Ian et Cindy Beale sur EastEnders[/caption] Caractéristiques de Rex Bbc

Jusqu’à 30 millions de personnes ont regardé EastEnders à son apogée dans les années 1980[/caption]

Des retours de savon surprenants

DIRTY DEN WATTS, EASTENDERS : Den est tombé dans un canal après avoir été abattu par un tueur à gages – avec le pistolet caché dans un bouquet de jonquilles – en 1989.

Mais il a survécu et est revenu en 2003 après avoir passé 14 ans caché en Espagne.

HAROLD BISHOP, VOISINS : Soi-disant tué par une vague anormale en 1991.

Réapparu cinq ans plus tard avec une perte de mémoire et sous le nom de Ted.

BOBBY EWING, DALLAS : Décédé à la fin de la série en 1984 – mais les notes ont chuté, les patrons l’ont donc ramené un an plus tard, sa mort – et toutes les intrigues qui ont suivi – étant passées pour un rêve.

Kim Tate, Emmerdale : Un corps identifié comme celui de Kim a été retrouvé au volant de sa voiture en 1997.

Mais Kim s’était enfuie dans les Caraïbes et était revenue trois mois plus tard, disant à son mari Frank qu’elle avait payé une prostituée sosie pour faire le tour du village dans sa voiture afin que les gens pensent que c’était elle.

Elle a ensuite regardé Frank choqué mourir d’une crise cardiaque.