Le couple dégage une ambiance royale dans des photos captivantes de la réception de Lucknow

Richa Chadha et Ali Fazal se sont fixé des buts en couple avec leurs photos de réceptions de mariage. Après avoir dévoilé des images de leur sangeet, mehendi et cocktail à Delhi, les deux stars de Bollywood ont, mardi 4 octobre, régalé les fans avec de nouvelles images de leur réception à Lucknow.

Richa et Ali avaient fière allure dans leurs tenues conçues par les créateurs de talent Abu Jani et Sandeep Khosla. Ali a opté pour un sherwani or et beige à panneaux, tandis que Richa portait un sharara blanc cassé. Richa a accentué sa tenue avec des bijoux tendance, dégageant des vibrations royales Awadhi.

“Je t’ai eu. #RiAli”, a écrit l’actrice de Gangs of Wasseypur sur son post Instagram. D’un autre côté, tout en partageant les photos, l’acteur de Fukrey a écrit : “Ek Daur hum bhi hain. Ek silsila tum bhi ho. #RiAli.” Les images fascinantes et captivantes sont devenues virales dès qu’elles ont été partagées par le couple.





Le couple s’est envolé pour Lucknow où une soirée a été organisée par la famille d’Ali au nom de Richa. La soirée a commencé par une performance énergique de Qawwali par les Sabri Brothers du Rajasthan. Le décor était en hommage à la culture Awadhi Lucknowi avec des rideaux dorés faits sur mesure et des chandeliers. La nourriture a été méticuleusement préparée par Lebua, un hôtel familial historique situé dans le centre de Lucknow, avec des plats spéciaux préparés par Mahmoodabadi, une autre entreprise de restauration familiale traditionnelle qui honore la cuisine propre à la région.

Richa et Ali organiseront désormais une réception de mariage pour leurs amis de l’industrie cinématographique dans la soirée du 4 octobre à Mumbai. Les célébrités attendues sont Ayushman Khurana, Vicky Kaushal, Vidya Balan, Huma Qureshi, Karan Johar, Shriya Pilgaonkar, Shweta Tripathi, Aparshakti Khurana, Angad Bedi, Sanjay Dutt, Taapsee Panna et Shefali Shah, entre autres.