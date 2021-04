Le couple de tir à l’arc nouvellement marié Deepika Kumari et Atanu Das a mené le spectacle avec deux médailles d’or individuelles alors que l’Inde a couronné son meilleur spectacle en Coupe du monde, remportant trois médailles d’or et une de bronze dans la première étape du tournoi ici.

L’ancienne numéro un mondiale Deepika a remporté la troisième médaille d’or individuelle de sa carrière en Coupe du monde pour ajouter au triomphe de leur équipe, tandis que son mari Das a remporté sa toute première médaille individuelle en Coupe du monde avec style en remportant la finale individuelle masculine.

Le duo est désormais automatiquement qualifié pour la finale de la Coupe du monde de tir à l’arc la plus convoitée de cette saison.

«Nous voyageons ensemble, nous nous entraînons ensemble, rivalisons ensemble et gagnons ensemble, a déclaré Das, qui s’est marié à Deepika en juin 2020 après une cour de deux ans, après avoir remporté la médaille d’or dimanche. « Elle sait ce que j’aime et je sais ce qu’elle aime. »

Il s’agissait du meilleur résultat de l’histoire des archers indiens en Coupe du monde avec deux médailles d’or individuelles et une par équipe à leur retour dans la meilleure épreuve de l’année civile internationale après presque deux ans.

De plus, il s’agissait du meilleur résultat masculin en arc classique de l’histoire de l’Inde depuis que Jayanta Talukdar a triomphé en Croatie en 2009.

L’Inde a commencé avec l’équipe féminine de Deepika, Ankita Bhakat et Komalika Bari remportant une médaille d’or par équipe première après sept ans quand elles ont scénarisé un revirement étonnant pour abattre le Mexique 5-4 (27-26) dans un barrage intrigant.

La performance a déteint sur le duo de paires mixtes de Das et Ankita Bhakat alors qu’ils remportaient une paire de bronze mixte, bouleversant les États-Unis 6-2 avec un autre combat au Complexe sportif de Los Arcos ici.

Mais la vraie cerise sur le gâteau est venue dans les épreuves individuelles plus tard dans la journée, lorsque le meilleur couple de tir à l’arc du pays, Dee-Das, a remporté deux médailles d’or individuelles dans leurs épreuves respectives.

L’ancien numéro un mondial Deepika, qui était troisième tête de série, a produit une autre finition calme dans un barrage intense pour battre le huitième favori des États-Unis, Mackenzie Brown, 6-5 (9 * -9) en frappant plus près du centre. En demi-finale, elle avait battu sa rivale mexicaine Alejandra Valencia 7-3.

Il s’agissait de la troisième victoire de Deepika en carrière et de la première depuis Salt Lake City 2018.

Le numéro six mondial, Deepika, menait 3-1 après deux sets, mais a vu cette avance disparaître après que Brown ait égalisé le match avec un 29 au troisième et un 28 au quatrième.

La double olympienne, cependant, a tenu bon dans le cinquième, tirant un 29 et affichant le genre de résilience dont elle a souvent été accusée de manquer.

La partie la plus difficile a été le son qui battait le cœur, ce qui m’a rendu vraiment nerveux, a déclaré le numéro six mondial, imitant un battement de cœur pour mettre l’accent.

Deepika a tiré en premier et a tiré un neuf, à environ un centimètre de l’anneau 10 vers la droite. La flèche de Brown est allée à gauche – et plus loin dans les neuf que celle de Deepika.

Cette simple flèche a ajouté une deuxième médaille d’or ce jour-là pour compléter la médaille d’or par équipe féminine en arc classique que l’Inde a remporté contre le Mexique.

«Cela faisait longtemps que je n’avais pas tiré en finale, a-t-elle déclaré. Ça fait du bien et, en même temps, je suis heureuse et nerveuse. Cela me donne confiance et me pousse à donner de meilleures performances.

Mais le meilleur spectacle est venu de son mari Das lorsqu’il a surclassé le débutant espagnol en Coupe du monde Daniel Castro 6-4 pour remporter sa première médaille individuelle en Coupe du monde.

Le meilleur précédent de Das dans la section individuelle a été une quatrième place à Antalya-2016 où il a perdu contre Kim Woojin dans les éliminatoires de bronze.

Il a récolté un set sauvage de 26 points lors de sa victoire en demi-finale, le Mexicain Angel Alvarado, qui a remporté l’or par équipe mixte ce matin, mais a tiré des sets de 28, 29 et un excellent final de 30 points dans une victoire en quatre sets.

Après trois sets en finale contre Castro, Das a actionné un interrupteur.

Il a clôturé avec un 29 et un 30 – tirant ses 10 derniers avant que son adversaire n’ait fini, mettant le match hors de portée et scellait le problème avec un coup de poing en l’air.

«C’est incroyable. C’est comme si les rêves se réalisaient. J’ai travaillé pendant de nombreuses années et maintenant cela porte ses fruits. C’est mon premier titre et je suis très content, a déclaré Das.

Sur son dernier set parfait pour remporter l’or, a-t-il dit, j’ai juste donné le meilleur de moi-même et j’étais présent. Je ne pensais ni au futur ni au passé, juste au présent.

« C’est beau. C’est un gros coup de pouce pour moi avant les Jeux olympiques. Je travaille de la bonne manière », a conclu Das, qui tournera à ses deuxièmes Jeux Olympiques à Tokyo, avec un grand sourire.

