Le couple de télévision Sambhavna Seth et Avinash Dwivedi s’excuse auprès de la communauté Adivasi pour s’être moqué de l’aide ménagère – Regarder | Buzz News

New Delhi: Les acteurs de télévision Sambhavna Seth et son mari Avinash Dwivedi s’étaient récemment retrouvés au milieu d’une controverse après que le duo avait partagé une vidéo YouTube les montrant se moquant de leur aide ménagère. Après avoir reçu des réactions négatives à ce sujet, le couple a présenté des excuses publiques pour la même chose sur le compte Instagram de Sambhavna, où ils ont mentionné qu’ils n’avaient jamais voulu blesser les sentiments de qui que ce soit et qu’ils n’étaient que » humoristiques « . Le duo a reconnu qu’ils se moquaient du langage de leur aide ménagère qui provient du Jharkhand, cependant, a réitéré qu’ils n’avaient jamais eu d’intention malveillante.

Sambhavna a écrit dans sa légende : « Nous nous excusons auprès de toute la communauté adivasi avec @imavinashdwivedi Nous sommes également blessés parce que vous êtes blessés. #adivasi #community #acceptourapologies. »

Regardez leur vidéo d’excuses:

La vidéo originale, publiée sur la chaîne YouTube officielle de Sambhavna Seth, a maintenant été supprimée. Cependant, des militants d’Adivasi sur Instagram ont partagé des extraits de la vidéo sur l’application de partage de photos et de vidéos. Un compte nommé « The Adivasi Post » s’était rendu sur Instagram pour repartager la vidéo et avait écrit une longue légende détaillant tous les problèmes de la vidéo du couple. La page a qualifié la vidéo de « raciste, abusive et humiliante pour la communauté adivasi » et a demandé des excuses publiques aux acteurs.

Dans la vidéo, le duo est vu en train de rire de manière incontrôlable à une phrase prononcée par leur aide ménagère dans sa langue maternelle. Ce qui a agacé les internautes, c’est que même si la femme a essayé de leur expliquer ce que signifiait la phrase, ils ont continué à se moquer de la façon dont cela sonnait.

Voici un extrait de la vidéo controversée de YouTube:

L’ancienne candidate de » Bigg Boss » et sensation Bhojpuri Sambhavna Seth est très populaire sur les réseaux sociaux pour sa chaîne YouTube – Sambhavna Seth Entertainment. Le public adore ses vlogs et sa chimie avec son mari acteur Avinash Dwivedi. La camaraderie entre les deux est adorable et la meilleure partie des vlogs de Sambhavna est qu’ils sont aussi réels que possible.

Plus tôt, dans une tournure tragique des événements, l’actrice avait perdu son père SK Seth le 8 mai 2021, en raison de complications liées au COVID 19. Après le décès de son père, l’actrice avait allégué qu’il avait succombé à COVID en raison d’une « négligence » de la part du personnel médical et avait partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube à ce sujet.