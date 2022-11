Le couple de maternité de substitution de Coronation Street, Mike et Esther, cache un horrible secret alors que Paul l’attaque

IL semble y avoir des problèmes sur les pavés alors que l’histoire de la maternité de substitution de Summer semble sur le point de prendre un tournant dans Coronation Street.

Les fans du feuilleton ITV1 ont vu Summer Spellman, joué par Harriet Bibby, et son petit ami Aaron, joué par James Craven, conclure un accord avec le couple Esther et Mike pour leur donner leur bébé en échange d’argent pour le traitement de réadaptation du père d’Aaron.

Esther et Mike étaient ravis de découvrir que Summer et Aaron avaient accepté de leur abandonner leur bébé, mais se sont sentis mal à l’aise après avoir découvert qu’elle n’en avait pas parlé à son tuteur et à l’ancien ami du couple, Billy (Daniel Brocklebank).

Cependant, dans la vraie mode du savon, il ne semble pas que Summer ait réussi à garder son plan caché trop longtemps.

Les acteurs ont été repérés en train de filmer de nouvelles scènes pour la série où il semble que le drame n’ait pas encore atteint son apogée.

Paul Foreman (Peter Ash) part discuter avec Mike, mais quelles réponses cherche-t-il exactement ?

Le futur père Mike semble pouvoir cacher quelque chose au jeune couple, mais qu’est-ce que cela pourrait être exactement ?

Alors que Paul et Mike rament, les choses se réchauffent rapidement et Todd Grimshaw est obligé de s’interposer entre les deux.

Cependant, il semble que le mal soit déjà fait alors que Todd intervient trop tard après que Paul ait frappé Mike et l’ait laissé au sol inconscient.





Il reste à voir si Paul est allé trop loin et si Mike garde vraiment le silence sur quelque chose.

