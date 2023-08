Le couple de Love Island «se remet ensemble» après s’être séparé il y a des mois alors qu’ils se réunissent pour le dîner d’anniversaire

Davide de LOVE Island est apparu pour confirmer qu’il était de retour avec Ekin-Su alors qu’il traitait son ex le jour de son anniversaire.

Le couple s’est envolé pour la Turquie pour profiter d’un dîner spécial ensemble pour marquer la journée spéciale d’Ekin-Su – malgré leur séparation il y a des mois.

Ekin-Su rayonnait de bonheur le jour de son anniversaire avec son ex-petit ami Davide[/caption] Instagram

Davide a déclaré qu’ils s’étaient réunis « malgré toutes les tempêtes » alors qu’il partageait un cliché d’Ekin-Su tout sourire tenant une coupe de champagne.

Elle avait l’air incroyable dans une robe rouge plongeante alors qu’elle était assise devant un gâteau d’anniversaire.

Davide a écrit : « Malgré toutes les tempêtes, je voulais que cette journée soit spéciale pour vous…

« Profitez du moment, faites un vœu et soufflez fort. »

Ekin-Su a partagé le post de Davide sur Instagram, répondant : « Cela me surprend comme toujours, merci pour un bon anniversaire. »

Le couple on / off entretient une relation tumultueuse depuis sa rencontre à la villa Love Island l’été dernier.

Ils étaient connus pour leurs arguments enflammés, y compris des moments emblématiques comme lorsque Davide a qualifié Ekin-Su de « menteur » et d' »actrice » lors de l’une de leurs disputes les plus houleuses.

Le couple a défié les pronostics en restant ensemble pendant un certain temps après le spectacle alors que d’autres pensaient qu’ils continueraient à s’affronter.

Avec leur nouvelle renommée, après le spectacle, ils ont continué à travailler ensemble sur leur propre programme télévisé où ils se sont rendus en Turquie et en Italie.

Ils ont été vus ensemble lors d’une première de film quelques jours seulement avant d’annoncer leur rupture.

Davide a ensuite partagé une déclaration sur Instagram, écrivant : « @ekinsuofficial & moi ne sommes plus ensemble.

« Je suis reconnaissant pour les opportunités que nous avons partagées ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur.

« Je voudrais que tout le monde respecte cette décision pendant cette période difficile, je continuerai à soutenir Ekin de toutes les manières possibles. David.

Pendant ce temps, Ekin-Su s’est envolé pour la Turquie pour être avec des amis et de la famille.

Son ex a essuyé des tirs après avoir été photographié en train de sniffer de la poudre blanche à Ibiza.

Davide a admis qu’il traversait une période « difficile » et qu’il était dans un « état vulnérable ».

Il a promis de « passer à autre chose et de me concentrer sur ma carrière, mon bien-être et mes proches ».