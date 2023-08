Le couple de Love Island, Mitch et Ella, prouve qu’ils vont toujours bien alors qu’ils se réunissent pour un rendez-vous

Mitch et Ella, un couple de LOVE Island, ont montré qu’ils étaient toujours aussi forts alors qu’ils se réunissaient pour un rendez-vous amoureux.

Le couple s’est rendu sur Instagram pour partager des clichés de leur soirée romantique.

Instagram

Le couple a démontré qu’ils allaient toujours bien alors qu’ils profitaient d’un rendez-vous ensemble[/caption] Instagram

Ils se sont réunis ensemble et Mitch a donné un doux baiser à Ella sur la joue[/caption]

Ella, 23 ans, a posté une douce vidéo d’elle et de Mitch, 26 ans, en train de dîner ensemble.

Le couple avait toujours l’air très aimé alors qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre dans le clip.

Mitch a donné à Ella un adorable baiser sur la joue alors qu’elle rayonnait vers la caméra.

Le couple a passé un moment incroyablement difficile dans la villa et en est souvent venu aux coups avec le rival amoureux d’Ella B, Abi Moores – quelque chose qui a débordé sur le programme de la nuit dernière.

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les fans ont commencé à spéculer sur le fait que les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent entre les deux, car le soi-disant « Messy Mitch » semblait incapable de choisir parmi les beautés blondes à Majorque.

Bien qu’ils aient semblé se contenter de la controversée Ella B, les fans ont eu leur mot à dire et ont appelé la paire pour leur « fausse » showmance.

Un téléspectateur a déclaré: « Désolé, mais Mitch et Ella se sentent si faux #loveisland. »

Un autre a ajouté: « #Ellab et #Mitch ont clairement vu ce que nous avons tous dit à propos d’eux étant assis à un mile l’un de l’autre à #Aftersun parce qu’ils sont collés l’un à l’autre maintenant lol. Ils savent sûrement que nous pouvons voir à travers cela. Mitch et Ella sont tellement faux.

Un troisième a écrit: « Le public ne soutient pas la relation de Mitch et Ella B et moi non plus. Nous savons tous que c’est faux. »

Avant qu’un quatrième n’ajoute: « La relation entre Mitch et Ella est si incroyablement forcée, un faux fou principalement de sa fin. »

Cela vient après qu’Ella B ait récemment semblé magnifique alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe risquée lors de son incroyable fête de bienvenue à la maison.

La beauté de la réalité a eu droit à une immense arche de ballons en forme de cœur, ainsi qu’à des ballons colorés avec les logos de Love Island.

Ella a levé un verre de champagne pour une série de photos magnifiques alors qu’elle célébrait son retour à la maison avec des amis.

Et la danseuse et mannequin de 23 ans du Kent était magnifique pour sa soirée, dans une longue robe bleue.

Ella B a abandonné son soutien-gorge et a montré son bronzage en posant pour une série de photos.

Elle a opté pour ses longues mèches et un maquillage glamour, et a sous-titré ses clichés : « Fête à la maison ».

ITV 2

Instagram

Ella est allée sans soutien-gorge pour sa fête de bienvenue[/caption]