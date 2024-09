Le couple de la WWE Kelly Kincaid et Elton Prince accueillent leur premier enfant

Elton Prince de Pretty Deadly et l’intervieweuse de « WWE NXT » Kelly Kincaid ont accueilli leur premier enfant au monde le week-end dernier.

Selon un article conjoint de Kincaid et Prince sur InstagramPoppy Faye Hawley est née le 20 septembre. Le couple a été félicité par une cavalcade de personnalités du catch, dont l’ancien champion par équipe de NXT UK Mark Andrews, Nikkita Lyons, Killer Kelly, Ian Riccaboni de ROH, l’arbitre et producteur de la WWE Jason Ayers, et bien d’autres.

La naissance a eu lieu le même week-end où le partenaire de Prince, Kit Wilson, a épousé le lutteur de « NXT » Stevie Turner à la Valley of Fire, juste au nord-est de Las Vegas, Nevada, ce qui en fait un début d’automne mémorable pour les deux anciens champions par équipe.

À l’origine catcheur et intervieweur pour ROH, Kincaid est désormais l’intervieweur principal des coulisses de « WWE NXT » le mardi, tandis que Prince et Wilson sont sur la marque « WWE SmackDown » depuis leur draft en 2023. Initialement un acte « NXT UK », l’équipe a remporté les championnats par équipe de la marque britannique avant que l’homologue européen de NXT ne soit fermé. Ils ont ensuite connu un grand succès à « NXT », remportant les titres par équipe à deux reprises au cours de leur mandat et affrontant des équipes célèbres comme The New Day.

Dans le roster principal, Pretty Deadly a affronté des adversaires comme The OC et même The Usos avant que les membres de Bloodline ne suivent leur propre chemin. Bien que le duo n’ait pas encore remporté l’or du roster principal, ils ont été proches de se battre pour les titres, en participant à un tournoi le mois dernier, bien qu’ils aient été éliminés par les anciens champions par équipe de la WWE DIY avant que Street Profits ne remporte la victoire finale.