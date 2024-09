Le couple de la télévision des années 2000 pourrait enfin être officiellement terminé 24 ans plus tard

Carrie Bradshaw et Aidan Shaw sont le couple préféré des fans de Sex and the City (Photo : HBO)

Le couple réuni Carrie Bradshaw pourrait enfin se séparer (Sarah Jessica Parker) et Aidan Shaw (John Corbett) dans Et juste comme ça.

À la fin de la saison 2 du spin-off de Sex and the City, Carrie et Aidan semblent avoir convenu d’une pause de cinq ans afin qu’il puisse se concentrer sur l’éducation de ses fils adolescents.

Ce n’est peut-être pas le choix le plus judicieux de poursuivre leur relation, car nous savons tous que c’est une recette pour un désastre lorsque des couples célèbres de la télévision décident de faire une pause (je vous regarde Ross et Rachel dans Friends).

À en juger par les nouvelles images du tournage de And Just Like That, actuellement en tournage à New York, les perspectives à long terme de Carrie et Aidan semblent inexistantes puisqu’ils ont été vus en train de discuter en larmes dans un café.

Le couple emblématique de la télévision des années 2000 semblait avoir décidé de se séparer respectueusement pour de bon, car ils ont été photographiés en train d’avoir un échange émotionnel et de partager plus tard une étreinte qui ressemblait à un dernier au revoir.

Carrie a eu une relation intermittente avec Aidan au cours des saisons trois et quatre de la série originale, rompant deux fois parce que le New-Yorkais l’a trompé et n’a pas pu s’engager plus tard après leurs fiançailles.

Ils se sont retrouvés sur And Just Like That – mais leur romance ravivée semble avoir tourné au vinaigre (Photo : SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA)



Carrie avait l’air bouleversée après avoir eu ce qui semblait être une conversation tendue avec Aidan (Photo : SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA)



Carrie et Aidan partagent une étreinte émouvante qui ressemble à un dernier au revoir (Photo : SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA)

Le fabricant de meubles a également fait une apparition dans le film Sex and the City 2, qui se déroule à Abu Dhabi, où les spectateurs ont appris qu’il était marié et avait trois enfants – ce qui ne l’a pas empêché de partager un baiser avec Carrie.

Aidan n’était pas le seul personnage préféré des fans à revenir dans And Just Like That, qui suit Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’elles traversent la cinquantaine.

Bien que Kim Cattrall, membre du casting d’origine qui joue Samantha, ait initialement refusé de rejoindre le renouveau, elle a eu un petit rôle dans la saison 2 – parlant au téléphone avec Carrie.

Samantha voyage en taxi dans sa nouvelle ville natale, Londres, alors qu’elle a une conversation d’une minute et dix secondes avec son ancienne amie et l’informe qu’elle ne peut pas assister au dernier dîner de Carrie dans son appartement.



Carrie et Aidan se sont fiancés mais ont annulé leur relation à cause de problèmes d’engagement (Photo : Hbo/Darren Star Productions/Kobal/REX/Shutterstock)



Le couple est en couple depuis des décennies (Photo : Hbo/Darren Star Productions/Kobal/REX/Shutterstock)

Cependant, contrairement au retour d’Aidan, qui a été bien accueilli par les téléspectateurs, les fans ont exprimé leur « déception » face à la brève apparition de Samantha.

« Bon sang, le cameo de Samantha dans #AndJustLikeThat était vraiment décevant… Je suis content de la voir dans la série même si après tout ce temps d’attente j’avais espéré beaucoup plus @KimCattrall @AndJustLikeThat savait qu’elle ne nous rejoindrait pas mais espérait qu’elle ferait au moins quelques cameos dans la saison 3 », a écrit @RealLuisRivera sur X.

@Alibenzkr cinglé : « Le caméo de Samantha est probablement la scène la moins développée de l’histoire de #AndJustLikeThat et cela en dit long

Kim avait déjà pris la décision de refuser de revenir dans le rôle de Samantha après le deuxième film Sex and the City car elle ne voulait pas ternir son expérience dans la série.

« C’est une grande sagesse de savoir quand c’est assez », a-t-elle déclaré. Variété« Je ne voulais pas non plus compromettre ce que représentait pour moi la série. La voie à suivre semblait claire. »

And Just Like That est disponible en streaming sur Now au Royaume-Uni et HBO aux États-Unis.

