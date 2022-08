Le couple d’Abbotsford apparaissant sur Family Feud Canada

Un couple d’Abbotsford a récemment joué la querelle.

Le Dr Yafa Elseri et Firass El Fateh ainsi que trois autres membres de la famille d’Elseri d’Edmonton ont enregistré un épisode de Family Feud Canada.

L’épisode devrait être diffusé le 21 septembre. Elseri a remercié les producteurs de l’émission de CBC d’avoir fait de cette expérience unique une réalité.

“Merci pour l’accueil chaleureux et merveilleux que nous avons reçu dans votre studio”, a-t-elle déclaré sur Instagram. « Vous nous avez tous traités avec la plus grande gentillesse, patience et compréhension. Nous sommes tellement reconnaissants et reconnaissants pour vous tous.

Le couple possède Opex Abbotsford, un gymnase d’entraînement et un centre de bien-être situé à l’unité 106 1575 McCallum Road. L’établissement a ouvert ses portes en 2018 et offre un certain nombre d’options de remise en forme et de bien-être aux clients.

Elseri, chiropraticien, a obtenu son diplôme de l’Université de l’Alberta en 2006 avec un baccalauréat ès sciences. Après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé à San Jose, en Californie, où elle a obtenu son doctorat en chiropratique (Cum Laude) du Palmer College of Chiropractic West en 2009.

El Fateh a obtenu son diplôme d’études secondaires à Abbotsford et a fréquenté l’Université Saint Mary’s à Halifax grâce à une bourse de football. Il a obtenu un baccalauréat en commerce et a travaillé dans le monde de l’entreprise pendant cinq ans, mais sa passion pour la forme physique était écrasante et il est entré dans ce domaine.

Pour en savoir plus sur le gymnase, visitez opexabbotsford.com.

