Le couple centenaire de Bellary bat Covid-19, félicité par ses voisins

Vivre longtemps, en bonne santé et ensemble ces jours-ci est une réussite en soi. Mais voici un couple qui a non seulement franchi le cap des 100 ans, mais a également vaincu le coronavirus mortel avec grâce. Eeranna (103) et Eeramma (101) mènent une vie paisible avec leurs enfants, petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants dans le village de Tambaraguddi du district de Bellary.

Le couple a été testé positif au Covid-19 il y a 15 jours et était asymptomatique. Ils ont tous deux décidé de s’isoler ensemble chez eux et ont continué le traitement Covid. Après 12 jours d’isolement, ils ont été testés négatifs et sont sortis de la maison. Les voisins ont félicité le couple et ont célébré leur victoire sur le virus.

Une fois dans l’agriculture, Eeramma et Eerappa disent que les pensées positives sont le seul moyen d’une vie meilleure. «Nous mangeons de la nourriture simple et passons beaucoup de temps les uns avec les autres. J’ai travaillé dur ma vie dans ma jeunesse. Nous ne manquons jamais de sujets à discuter. Si vous êtes heureux dans votre cœur, alors rien ne peut vous nuire, dit Eerappa, « avec un large sourire édenté sur son visage.

Eeramma dit que tout le monde leur demande quel est le secret de leur longue vie et qu’elle ne le sait vraiment pas. «Les gens n’arrêtent pas de me demander, vous battez-vous tous les deux? Qu’est-ce que vous mangez? Comment parvenez-vous à rester en bonne santé? Mais je n’ai vraiment pas la réponse. Nous avons toujours été satisfaits de tout ce que nous avons. Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble depuis si longtemps. C’est en effet un privilège et je suis toujours reconnaissante d’avoir une famille », ironise-t-elle.

Les voisins se sentent bénis d’avoir le couple de personnes âgées dans les parages. «Nous voyons des gens faire toutes sortes de drames pour même aller à l’hôpital et se faire contrôler pour covid. Ces deux-là étaient très coopératifs avec toutes les règles que les agents de santé leur disaient. Ils ont suivi les directives du T et ont été guéris. Si de telles personnes âgées peuvent aller bien après l’infection, pourquoi les jeunes devraient-ils avoir peur? C’est un facteur très encourageant pour tout le monde », déclare Jayamma, une voisine.

Le couple a 7 enfants et vit avec leur fils et deux petits-enfants dans leur maison de village.

