Le couple « célibataire » Jared Haibon et Ashley Iaconetti s’enracinent dans le Rhode Island : LA était un « plan quinquennal »

Jared Haibon et Ashley Iaconetti ont vécu dans le monde “Bachelor” pendant de nombreuses années. Haibon était sur “The Bachelorette”, tandis que Iaconetti était sur “The Bachelor”.

Ensuite, ils sont allés dans des émissions dérivées comme “Bachelor in Paradise”. où ils se sont rencontrés.

Ils se sont mariés à Rhode Island en août 2019. Et c’est là qu’ils ont posé leurs racines.

Les stars de “Bachelor Nation” ont élu domicile dans le Rhode Island pour leur famille, qui comprend désormais le petit garçon Dawson, et leur première entreprise, Audrey’s Coffee House & Lounge.

Haibon vient de l’État de l’océan ; Iaconetti ne l’est pas.

Haibon a déclaré que lorsqu’ils avaient commencé à sortir ensemble, il avait été très honnête avec sa future femme en lui disant qu’il voulait se retrouver à Rhode Island, même s’ils n’allaient pas déménager tout de suite.

“J’ai déménagé à Los Angeles et nous avons dit que ce serait un plan quinquennal”, a déclaré Haibon à Fox News Digital.

“Rester à Los Angeles pendant cinq ans, et si nous en arrivions à un point où nous nous débrouillions si bien à Los Angeles, que nous ne pouvions pas bouger – bien sûr, nous resterions, mais COVID a frappé. Cela a un peu changé le jeu peu. Tout était sur Zoom », a-t-il ajouté.

“Il n’y avait rien à faire à Los Angeles. Nous étions à Los Angeles depuis trois ans et demi à ce moment-là et nous avons dit:” Passons maintenant à la place “”, a-t-il ajouté.

Haibon avait toujours travaillé dans la restauration et l’hôtellerie, donc posséder sa propre entreprise était quelque chose qui était toujours sur son radar.

Lorsqu’il a vu qu’un bâtiment qui était auparavant un café était disponible, il a su que c’était le moment idéal pour ouvrir une entreprise. C’est un café le jour, un salon la nuit.

Audrey’s, qui porte le nom de la mère d’Iaconetti, a des éléments de “The Bachelor” parsemés dans son décor, dans lequel Iaconetti a joué un grand rôle dans l’organisation et les événements qu’ils accueillent.

La principale source de café pour l’entreprise est Generous Coffee, qui appartient à un autre membre de “Bachelor Nation”, Ben Higgins. Haibon et Iaconetti organisent également des événements sur le thème du “Bachelor” chez Audrey qui attirent de nombreux fans de “Bachelor”.

Un événement que les hôtes d’Audrey sont les soirées de surveillance du lundi soir, où deux grands écrans sont placés de chaque côté du café pour que les fans puissent entrer, prendre de la nourriture et un verre avec leurs amis et regarder l’épisode. Iaconetti a souligné à quel point les fans sont investis qui viennent regarder le spectacle et comment le bavardage s’arrête dès qu’ils frappent le jeu.

“J’ai l’impression que les gens sont encore plus silencieux ici qu’ils ne le sont lorsqu’ils regardent avec un groupe d’amis dans leur salle familiale”, a déclaré Iaconetti. “Tout le monde se concentre vraiment dessus, et c’est plutôt cool.”

Ils amènent également des membres de Bachelor Nation chez Audrey pour des événements de rencontre. Ils ont récemment invité Mike Johnson et le couple Bachelor Nation Serena Pitt et Grocery Store Joe à participer à des événements et espèrent que Higgins, Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes participeront à des événements dans un proche avenir.

Lorsqu’il s’agit de gérer l’entreprise, Haibon et Iaconetti sont tous deux actifs au quotidien et sont également impliqués dans les comptes de médias sociaux de l’entreprise.

Haibon dit que Iaconetti sert de la nourriture aux tables quand c’est nécessaire et qu’il est constamment derrière le bar pour préparer des boissons pour les invités. Peu importe ce qui doit être fait – vaisselle, cuisine, nettoyage, barman – ils s’occupent de tout.

“Je pense que même si nous ne faisions pas partie de la franchise ‘Bachelor’, le simple fait d’avoir un propriétaire qui est prêt à travailler et à faire tout ce qui doit être fait fait toute la différence chaque fois que j’entre dans un endroit”, a déclaré Haibon.

“Il est définitivement le barman, le barista ici, et il est tout le temps dans la cuisine”, a ajouté Iaconetti.

Elle se décrit comme assumant un rôle similaire à un “directeur de croisière”, dans le sens où elle organise des événements et choisit une grande partie du décor d’Audrey.

Le couple a déjà vécu tant d’expériences dans leur vie ensemble et séparément.

Ils ont tous deux eu leurs propres voyages sur “The Bachelor” et “The Bachelorette”. Ensuite, ils ont traversé une période au cours de laquelle ils ont participé à diverses émissions dérivées “Bachelor”.

Avant de s’installer ensemble, leurs vies ont été enregistrées et diffusées à la télévision.

Bien qu’ils ne soient plus dans ces émissions, cette partie de leur vie est toujours intégrée à leur quotidien. Et maintenant, plus a été ajouté, compte tenu de leur déménagement à Rhode Island, de l’ouverture de leur café et de l’arrivée de leur petit garçon Dawson.

“J’ai vraiment l’impression de vivre parfois une double vie”, a déclaré Haibon alors qu’il se tenait à côté de sa femme, tenant Dawson et le divertissant, devant celle d’Audrey.

“Nous venons de tourner une publicité pour un film intitulé” Where the Crawdads Sing “, et nous étions sur ce backlot de Disney, et nous avions notre propre bande-annonce”, a déclaré Haibon.

“Ils nous ont si bien traités, et il y avait de la nourriture et des collations gratuites.”

“Lumières, caméra, action, maquillage ! C’était génial ! Je me suis dit : “Jared, je revis !” Iaconetti a ajouté avec enthousiasme.

“Ouais, nous nous faisons maquiller par des professionnels, puis littéralement, deux jours plus tard, j’étais à l’arrière [of Audrey’s] emballer les cornichons dans un bocal. Réapprovisionner puis laver la vaisselle et juste nettoyer », a expliqué Haibon.

Même si Audrey et leur bébé Dawson sont leurs principales priorités en ce moment, ils ont toujours des plans pour développer leur entreprise quelque part sur la ligne.

“Nous aimerions faire un bar sportif”, a déclaré Haibon.

“Audrey’s porte le nom de ma mère. Nous pensons que ce serait cool de nommer un endroit après chacun de nos parents … Ce serait pour notre avenir, cependant”, a ajouté Iaconetti.