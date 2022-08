Le couple “Black Love” Adrienne et Rodney discutent d’une mauvaise dispute

Avez-vous été à l’écoute de la saison 6 de «Black Love» sur OWN?

Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Black Love”, et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Nous avons un clip exclusif avec Adrienne et Rodney où les deux discutent du travail à travers le discours et de l’établissement de limites saines.

Adrienne se souvient: “Je me souviens que nous avons eu une très mauvaise dispute et je lui ai dit de” dégagez le f *** “.”

Regardez le clip ci-dessous pour voir à quel point CELA s’est bien passé :

Il y a quelques leçons précieuses à apprendre à argumenter avec maturité. Nous sommes si heureux qu’ils aient surmonté cela !

Branchez-vous sur “Black Love” le samedi à 10/9c, uniquement sur OWN et frénésie sur le Regardez votre propre application !