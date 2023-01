Le couple Bargain Hunt a les yeux écarquillés lorsqu’il trouve une boussole en cristal rare – mais le spectacle prend bientôt une tournure désastreuse

UN couple a été stupéfait car ils pensaient avoir trouvé une bonne affaire lors du dernier épisode de Bargain Hunt, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre.

Lors d’un nouvel épisode de l’émission de la BBC, Leyanne et Craig sont restés bouche bée en découvrant un type rare de cristal que l’on ne trouve qu’à Castelton dans le Derbyshire.

Bbc

Un couple sur Bargain Hunt pensait avoir trouvé un vol absolu[/caption] Bbc

Ils étaient fans d’une boussole Blue John[/caption]

Après avoir trouvé l’objet, le couple a été extatique et n’a pas tardé à déclarer : “Nous allons être les gagnants.”

La pierre précieuse violette et bleue, connue sous le nom de Blue John, ne se trouve que dans le pittoresque village de Castelton et la paire a trouvé une boussole avec la gemme rare.

Leyanne, était une fan de la gemme ayant visité les mines Blue John de la région quand elle était plus jeune.

Elle a fait remarquer : « Je me souviens d’être allée aux mines de Blue John quand j’étais plus jeune avec mes parents. Je sais que c’est rare parce qu’il n’y a que deux mines, d’après ce que j’ai compris.

Complètement amoureux de l’article, la paire a décidé de le payer et a convaincu le vendeur de baisser le prix de 129 £ à 100 £.

L’objet étant arrivé entre les mains expertes du commissaire-priseur Charles Hanson, il a fait part de ses réflexions sur la découverte stellaire.

Il a dit: «Ce n’est pas trop vieux. La boussole elle-même n’a probablement pas plus de 30 ou 40 ans, mais elle est attachante parce que Blue John disparaît lentement.

Cependant, il haleta en réalisant combien la paire avait payé pour cela et spécula qu’ils avaient surévalué à quel point c’était exactement rare.

En découvrant qu’ils ont payé 100 £, il a dit: “Oh mon Dieu, vraiment?!… Alors peut-être que c’est une direction sud pour cela mais espérons qu’il ira vers le nord!”

Charles s’attendait à ce que l’article se rapproche d’un chiffre compris entre 40 et 60 £.

Il semblait que le sentiment de victoire du couple s’estompait rapidement alors qu’ils mettaient la boussole aux enchères.

Tout comme Charles l’avait prédit, la boussole Blue John n’a rapporté que 40 £, ce qui les a laissés avec une perte de 60 £.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour la paire lorsque deux de leurs autres articles n’ont pas non plus rapporté de profit.

Ils se sont retrouvés avec plus de 130 £ de pertes, ce qui les a mis hors course après que leurs concurrents de l’équipe rouge n’aient perdu que 9 £ et deviennent ainsi les gagnants de l’épisode.

Bbc

Charles a été stupéfait d’apprendre combien la paire avait payé[/caption]