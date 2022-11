Le couple “Bachelor in Paradise” Brandon Jones et Serene Russell font passer leur relation au niveau supérieur

Le couple “Bachelor in Paradise” Brandon Jones et Serene Russell se sont fiancés lors de la finale de la saison huit de l’émission, et leurs plans de mariage sont déjà en préparation.

“Nous avons atterri en 2024, et nous commençons à penser à quelle période de l’année nous voulons nous marier, quel genre de mariage nous aimons, le voulons-nous plus le jour ou la nuit ? Nous commençons à avoir ces petites conversations amusantes”, Russell a dit à People.

“Mais en ce moment, nous sommes vraiment ravis de pouvoir passer les vacances ensemble, d’être en public et d’être normaux”, a-t-elle poursuivi.

Quant à leurs plans pour la fin de l’année, Jones et Russell sont ravis de passer les vacances avec leurs familles. Leurs plans pour Thanksgiving incluent la visite de la ville natale de Russell, Oklahoma City.

“Elle va me montrer sa ville, rencontrer certains de ses amis, des trucs comme ça”, a déclaré Jones au point de vente.

Pour Noël, les anciens de “Bachelor in Paradise” seront accueillis dans leur nouvelle maison qu’ils partagent à San Diego.

“Nous avons sauté sur l’occasion pour cela”, a déclaré Russell en parlant d’emménager ensemble. “Nous sommes comme, personne ne décide plus combien de temps nous passons ensemble. Pas après une semaine fractionnée.”.

Pendant le temps de Russell et Jones dans la série, il y a eu une période où le casting original de filles a été envoyé dans un endroit séparé des gars. Pendant ce temps, même si de nouvelles personnes ont été présentées, ni Russell ni Jones n’ont exploré d’autres relations et n’étaient fidèles l’un à l’autre.

Même si un mariage est prévu, en ce moment, le couple a hâte de passer plus de temps ensemble en public après avoir dû garder leurs fiançailles privées jusqu’à la diffusion de l’émission.

“Nous n’avons pas encore pu marcher dans la rue ensemble”, a déclaré Russell. “Nous voulons toujours aller à un rendez-vous, sortir avec nos amis de ‘Paradise’ que nous partageons tous les deux. C’est comme, je veux vous montrer ce que j’aime acheter à l’épicerie. Il y a tellement de petits choses que nous n’avons pas encore pu faire ensemble.”