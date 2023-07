Le couple Baahubali Prabhas et Anushka Shetty pour faire un film ensemble ? Voici ce que nous savons [Exclusive]

Prabhas et Anushka Shetty sont l’un des couples les plus aimés à l’écran. Le fan suivant qu’ils ont parmi le public du sud est énorme. Le duo a travaillé ensemble pour les films Billa, Mirchi, Baahubali Part et Part 2 et est devenu populaire pour sa chimie à l’écran. Leurs fans veulent tellement les revoir ensemble sur grand écran et il semble que leur souhait va se réaliser. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un délice pour les fans, le duo dynamique d’Anushka Shetty et Prabhas est prêt à partager à nouveau le grand écran.

Les spéculations vont bon train sur le fait que Shobu Yarlagadda, le producteur de Baahubali produit à nouveau un film avec Prabhas et Anushka. Il a un autre film à gros budget sur les cartes et aimerait que ce couple incroyable à l’écran y joue les rôles principaux. Si cette nouvelle devient vraie, nous assisterons bientôt à nouveau à leur chimie grésillante sur grand écran. Les fans du duo voudraient les revoir ensemble sur grand écran.

Si ces acteurs talentueux, qui ont suscité d’immenses éloges pour leur chimie à l’écran lors de collaborations précédentes, se réunissent pour un projet à venir, alors ce sera un projet épique car les collections au box-office seront à un niveau record. La nouvelle a plongé l’industrie cinématographique et ses admirateurs dans une frénésie, anticipant avec impatience la magie que ces deux stars vont créer ensemble.

La chimie à l’écran d’Anushka Shetty et Prabhas a été un facteur important contribuant au succès de leurs collaborations précédentes. Leur chimie grésillante a notamment été présentée dans la franchise Baahubali, où ils ont dépeint les personnages emblématiques de Devasena et Amarendra Baahubali. Le public a été captivé par leurs performances, qui ont joué un rôle crucial dans le succès mondial massif des films. Une confirmation officielle à ce sujet est attendue.

Côté travail, Prabhas attend la sortie de Salaar le 28 septembre. Le film est réalisé par Prashanth Neel. Il a également Kalki 2898 AD avec Nag Ashwin comme réalisateur.