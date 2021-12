Le couple arrivera à destination du mariage à CETTE date

À l’approche du jour du mariage des acteurs de Bollywood Vicky Kaushal et Katrina Kaif, de nombreux détails sur les célébrations du mariage, qui devraient s’étendre du 7 au 9 décembre, sont révélés. Les médias sociaux regorgent de spéculations sur la liste des visiteurs, les nouvelles réglementations et politiques, ainsi que les dernières mises à jour sur leurs tenues.

L’information la plus récente à émerger est le moment où Vicky Kaushal et Katrina Kaif arriveront sur le lieu de leur mariage. Selon un rapport d’India.com, la liste des invités au mariage a été réduite à 120 personnes, et Vicky et Katrina arriveront sur le site (Six Senses Fort Barwar dans la région de Sawai Madhopur au Rajasthan) le 6 décembre. Jaipur est à 130 kilomètres du lieu de mariage. Six Senses Fort Barwar est à environ trois heures de route de l’aéroport.

Le cinéaste Kabir Khan, le producteur Amritpal Singh Bindra et le réalisateur Anand Tiwari font partie des invités au mariage, selon leur source. Plus tôt dans la journée, il a été signalé que de nombreux Dharamshalas avaient été embauchés pour des videurs et du personnel de sécurité pour le mariage à Chauth Ka Barwada, dans le district de Sawai Madhopur, au Rajasthan.

Pendant ce temps, l’administration du district de Sawai Madhopur a convoqué une réunion vendredi pour examiner les plans de l’ordre public avant le mariage très médiatisé.