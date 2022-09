Le coup par coup de ce à quoi s’attendre de l’ouragan Fiona

L’ouragan Fiona est en route et une grande partie des Maritimes peut s’attendre à de fortes pluies, à des vents puissants et à des ondes de tempête probables le long de certaines parties de la côte.

La tempête devrait toujours toucher terre tôt samedi en tant que tempête post-tropicale de force ouragan.

Des pannes de courant sont très probables avec des vents soutenus de 60 km/h attendus sur une grande partie de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, avec des vents soufflant à plus de 100 km/h.

Les régions de l’est de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard connaîtront probablement les vents les plus violents avec des rafales de 120 à 140 km/h ou plus qui semblent possibles, en particulier dans les zones côtières exposées. Cela sera particulièrement problématique compte tenu de la longue durée de cet événement.

Avec les arbres en feuillus, des rafales de l’ordre de 70 à 100 km/h sont également susceptibles de provoquer des pannes d’électricité dans les régions plus à l’ouest.

La pluie est déjà en cours dans la région alors qu’un front froid devant Fiona passe. Entre le front et Fiona, des précipitations totales de 100 à 150 millimètres sont attendues le long et à l’ouest de la piste. Les quantités locales pourraient dépasser celles des averses tropicales et il existe un risque élevé d’inondations soudaines et d’emportements.

Fiona a le potentiel d’être une tempête record Le météorologue de la CBC, Ryan Snoddon, affirme qu’il ne s’agira pas d’un ouragan de catégorie 4 lorsqu’il touchera terre au Canada atlantique, mais d’une tempête post-tropicale de la force d’un ouragan.

Fiona amènera des vagues déferlantes et de grosses vagues dans l’est de la Nouvelle-Écosse vendredi soir, puis dans le golfe du Saint-Laurent pendant la nuit et jusqu’à samedi.

Le Centre canadien de prévision des ouragans met en garde contre des inondations côtières pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et l’est du Nouveau-Brunswick alors que la combinaison d’une onde de tempête et de grosses vagues se déplace vers le rivage.

Pour la plupart des régions, les niveaux d’eau les plus élevés seront samedi matin près de la marée haute.

Alors, quand la tempête arrive-t-elle et quand part-elle ? Voici une ventilation de ce à quoi s’attendre.

Vendredi — Préparation de dernière minute

(Ryan Snoddon/CBC)

Alors que le Nouveau-Brunswick prendra une pause de la pluie vendredi, la majeure partie de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard connaîtra des périodes de pluie alors qu’un front froid s’arrêtera dans l’est des Maritimes.

Les vents resteront relativement légers, permettant des préparatifs de dernière minute.

Vendredi soir — Fermez les écoutilles

(Ryan Snoddon/CBC)

Alors que nous nous couchons le vendredi soir, Fiona approchera. Des pluies plus fortes arriveront du sud et les vents augmenteront également.

Vendredi soir – Une nuit agitée

(Ryan Snoddon/CBC)

Alors que nous entrons dans la nuit, attendez-vous à ce que le vent et la pluie augmentent rapidement. Les zones plus proches de la trajectoire de la tempête commenceront vraiment à ressentir la force des vents de Fiona.

Samedi matin — Fiona touche terre

(Ryan Snoddon/CBC)

Alors que Fiona touchera terre près du Cap-Breton, les vents les plus forts et les pluies les plus fortes continueront.

La tempête sera massive, entraînant des rafales dévastatrices généralisées de 100 km/h ou plus. La marée haute coïncidant avec les vents forts et les ondes de tempête est susceptible d’entraîner des inondations côtières dans certaines régions.

Samedi après-midi — Les vents restent forts

(Ryan Snoddon/CBC)

Encore une fois, la durée de cette tempête sera l’une des raisons pour lesquelles elle sera si violente. De nombreux endroits dans l’est des Maritimes devraient connaître des rafales de plus de 100 km/h pendant 12 heures ou plus.

Samedi soir — Fiona s’en va lentement

(Ryan Snoddon/CBC)

Alors que les régions de l’ouest des Maritimes verront les conditions s’améliorer tout au long de l’après-midi, ce sera samedi soir et dans la nuit avant que les habitants des régions de l’est ne ressentent un certain soulagement des vents intenses et des pluies.

Restez en sécurité et restez à l’écoute des mises à jour au cours des prochains jours. Les météorologues Tina Simpkin et Jay Scotland et moi-même vous tiendrons au courant au cours des prochains jours à la télévision, à la radio et en ligne.

La simulation informatique montre le risque d’inondation

Tim Webster, chercheur au Nova Scotia Community College, a déclaré que les simulations informatiques qu’il avait effectuées montraient que les inondations pouvaient être un problème.

“En ce moment, il semble que du côté du détroit de Northumberland, au moins, la marée monte tôt samedi matin”, a-t-il déclaré jeudi soir. “La prévision d’onde de tempête est d’environ 1,7 mètre.”

Cela pourrait éroder le rivage et endommager les propriétés et les routes côtières, a-t-il déclaré.

Ancel Langille est le gestionnaire principal des opérations de gestion des urgences pour la région de l’Atlantique de la Croix-Rouge canadienne.

Il a déclaré que les gens devraient envisager de rassembler un kit de 72 heures pour les aider à traverser les pannes ou autres difficultés liées à la tempête. Les chutes d’arbres pourraient fermer temporairement les routes, a-t-il noté.

Le kit doit couvrir toutes les personnes et tous les animaux domestiques de la maison, avec des éléments tels que les ordonnances et la nourriture pour animaux. Il a dit que les gens qui utilisent de l’eau de puits voudront avoir suffisamment d’eau dans des cruches pour les voir passer quelques jours.

“Magasin [the kit] dans un fourre-tout, un sac à dos. De cette façon, si vous êtes évacué, vous pourrez l’apporter dans un refuge de la Croix-Rouge ou dans un autre établissement et cela rendra votre séjour avec nous un peu plus confortable”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il serait plus sûr pour la plupart des gens de rester à la maison plutôt que de risquer les routes pendant la tempête. Les responsables des urgences diront aux gens s’ils doivent partir, a-t-il dit.

