Le coup « Mon frère » de Nitish Kumar au BJP à propos de Bharat Ratna de Karpoori Thakur

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, rend hommage à Karpoori Thakur à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Patna :

La rhétorique politique sur la décision d’attribuer à l’ancien ministre en chef du Bihar et chef de l’OBC, Karpoori Thakur, un Bharat Ratna à titre posthume – moins de trois mois avant les élections générales – s’est intensifiée mercredi avec Nitish Kumar, l’actuel ministre en chef, s’en prenant au BJP au pouvoir. .

Debout à côté du fils de M. Thakur – Ram Nath, député du Rajya Sabha de son Janata Dal (United) – Nitish Kumar a souligné que le JDU « exigeait le Bharat Ratna » depuis la mort de Karpoori Thakur en 1988 ».

“Karpoori Thakur a travaillé pour l’amélioration de toutes les couches de la société… les pauvres, les plus arriérés et les plus arriérés. Il a même interdit l’alcool. Nous avons loué son travail (et) avons lancé cette campagne depuis sa mort”, a déclaré M. Kumar. a déclaré aux journalistes : “Nous réclamons Bharat Ratna depuis le début.”

“Il (Karpoori Thakur) n’a jamais fait de son fils son successeur… mais mon frère (en référence à Ram Nath Thakur) a été ministre (de 2005 à 2010, dans le deuxième ministère Nitish Kumar) et est maintenant au Rajya Sabha.”

Le ministre en chef du Bihar a également critiqué le Premier ministre Narendra Modi, déclarant qu’il s’attendait à ce qu’il « revendique tout le mérite » pour avoir décerné le prix à Karpoori Thakur. “Ram Nath Thakur m’a dit… que le Premier ministre l’avait appelé après l’annonce. Le Premier ministre ne m’a pas appelé jusqu’à présent…”

“Il est possible qu’il revendique tout le mérite de cette décision”, a-t-il déclaré après un événement organisé ce matin en l’honneur de Karpoori Thakur à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Les commentaires de Nitish Kumar ont été considérés comme un nouveau chapitre dans une course menée par les politiciens du Bihar pour revendiquer le mérite de la récompense attribuée à M. Thakur, le BJP accusant l’opposition d’essayer de profiter de son héritage.

Le patriarche du RJD, Lalu Prasad Yadav, également ancien protégé de Karpoori Thakur et ancien ministre en chef, avait déclaré que l’homme dont on se souvient encore aujourd’hui sous le nom de « Jannayak » aurait dû recevoir ce prix depuis longtemps.

Le fils de M. Thakur faisait également partie du cabinet du Bihar lorsque Lalu Yadav était ministre en chef.

Dans son attaque contre le BJP, Lalu Yadav a souligné que la reconnaissance de Karpoori Thakur est survenue non seulement juste avant le scrutin de Lok Sabha, mais aussi dans la foulée d’une enquête controversée sur les castes à l’échelle de l’État, qui a révélé que plus de 60 pour cent des 13,1 millions d’habitants de l’État sont issus de classes arriérées ou extrêmement arriérées.

“… le centre (seulement) s’est réveillé lorsque le gouvernement actuel du Bihar a procédé au recensement des castes et a élargi l’étendue des réserves au profit des Bahujans”, a déclaré Lalu Yadav, dont le RJD est allié au JDU, sur X.

Le fils de Lalu Yadav, Tejashwi Yadav, qui est vice-ministre en chef, s’en est également pris au centre dirigé par le BJP.

Le Congrès a également apporté sa contribution, le député du parti Rahul Gandhi reconnaissant le prix de « bienvenue », mais insistant également sur le fait qu’un « véritable hommage » à Karpoori Thakur et à ses efforts pour améliorer la condition des communautés marginalisées serait pour le BJP d’ordonner un recensement national des castes.

“Le pays a désormais besoin d’une ‘justice réelle’ et non d’une ‘politique symbolique'”, a-t-il déclaré.

Le BJP a riposté par l’intermédiaire du ministre de l’Union, Giriraj Singh, qui a déclaré : « Nitish Kumar et Lalu Yadav ont joué dans le giron du Congrès pendant des années. Pourquoi n’ont-ils pas fait cela ?

Ravi Shankar Prasad, un autre leader du BJP du Bihar, a critiqué les « gouvernements précédents » de l’État. “Certains ne pensent qu’à leur propre famille. Le gouvernement Modi pense au pays. Quelqu’un pourrait être notre adversaire… mais s’il a fait quelque chose pour le pays, il sera honoré”, a-t-il déclaré.

Karpoori Thakur, né le 24 janvier 1924 et décédé le 17 février 1988, fut le premier dirigeant socialiste hors Congrès à devenir ministre en chef du Bihar, poste qu’il occupa deux fois dans les années 1970.

On lui attribue le lancement de la politique d’interdiction de l’alcool au Bihar, en 1970. Il a été inspiré par des poids lourds comme Ram Manohar Lohia, qui a dirigé le mouvement socialiste dans l’Inde post-indépendante et, à son tour, a inspiré les dirigeants actuels comme Nitish Kumar et Lalu Yadav.

